Video: Sujetos armados asaltan a comensales de pizzería en Cuernavaca

El asalto a comensales en una pizzería en Cuernavaca, Morelos fue grabado por la cámara de seguridad del negocio.

En el video se aprecia a dos sujetos con gorra y sudaderas obscuras que llegan al local ubicado en Avenida San Diego.

Uno de ellos porta un arma en la cintura, observa al exterior y desenfunda para amedrentar a los comensales.

Dos sujetos armados asaltan a comensales de pizzería en Cuernavaca

Inmediatamente las tres personas que cenaban en este lugar entregan sus pertenecías a los atacantes.

Al interior de la cocina dos empleadas escuchaban el intercambio de palabras; ambas se mantenían a la espera de ser abordadas.

“Siguieron como que dialogando los clientes, que mi teléfono no, que estoy si, mira no te lleves mis credenciales, cosas así pero sinceramente la señora y yo no bajamos, esperábamos que los asaltantes subieran y afortunadamente no fue así", declaró la encargada de la pizzería.

40 segundos después los asaltantes tenían en su poder las pertenencias de tres comensales, inclusive uno de ellos pidió las llaves del vehículo.

Uno de los asaltantes tiró las llaves del vehículo en una jardinera al exterior del negocio para evitar que las víctimas los persiguieran.

Buscan a los ladrones de pizzería

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Auxlio Ciudadano de Cuernavaca, anunciaron que ya tienen identificados a los asaltantes.

“Nosotros acudimos, dimos la atención y ya nos compartieron algunas imágenes, estamos en la interacción con la Fiscalía para cruzar datos y lograr la captura de estas personas, tenemos un registro de dos masculinos y tenemos una media afiliación probable para lograr de manera conjunta con la fiscalía asegurarlos”, aseguró Alicia Vázquez Luna, secretaria de Seguridad y Auxilio Ciudadano.