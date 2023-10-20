Aseguran a 130 migrantes guatemaltecos en un camión de carga en Veracruz

Un camión de carga que transportaba de manera ilegal a 130 migrantes guatemaltecos fue asegurado por el Instituto Nacional de Migración (INM), con apoyo de la policía estatal de Veracruz.

El INM reportó que durante labores de verificación a unidades sobre la carretera Boca del Río-Córdoba, se marcó el alto al conductor del camión tipo torton, pero este hizo caso omiso a la indicación de los agentes y se dio a la fuga, motivo por el que se inició una persecución.

Fue hasta la altura del poblado Palmillas, en el municipio de Yanga, donde el conductor de la unidad abandonó el camión y dejó el motor en marcha con los migrantes guatemaltecos a bordo.

Aseguran a 130 migrantes guatemaltecos

Los Agentes Federales de Migración revisaron el camión y localizaron en la caja de carga a los 130 migrantes guatemaltecos, quienes no contaban con documentos para acreditar su estancia regular en México, motivo por el que fueron detenidos para iniciar su proceso de deportación.

"Se contabilizaron 14 menores de edad no acompañados; 55 adultos solos (41 hombres y 14 mujeres) y 24 núcleos familiares compuestos por 61 personas. Con apego a las normas jurídicas y respeto a sus derechos humanos se les ofreció agua para hidratarse y se procedió a verificar su estado de salud", añadió el Instituto Nacional de Migración.

De acuerdo con las autoridades migratorias, los menores de edad fueron canalizados al Centro de Asistencia Social de Jalapa, mientras que las familias fueron trasladadas a la Oficina Administrativa de Canalización de Niñas, Niños y Adolescentes y Núcleos Familiares. En el caso de los adultos, estos quedaron bajo resguardo en la oficina del INM en Acayucan.

Migrantes se accidentan en carretera de Oaxaca

El pasado 8 de octubre, 18 migrantes murieron tras un accidente de autobús en la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan cuando se trasladaban a la Ciudad de México. Autoridades confirmaron que los pasajeros eran originarios de Venezuela y Haití.

La volcadura del autobús se registró cerca de las 4:30 horas en la vialidad, a la altura del kilómetro 91 de la 135D, entre los límites con Puebla. Al respecto, el INM lamentó las muertes e insistió en evitar recurrir al transporte irregular para no comprometer la vida en su paso por México.