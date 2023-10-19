¿Golpe a los sonideros? Aseguran tractocamiones con varias toneladas de bocinas que iban a Tepito

Se les acabó la fiesta a los choferes de dos tractocamiones que fueron detenidos con cerca de 9 toneladas de bocinas mientras se dirigían a Tepito.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este jueves 19 de octubre, cuando las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Administración y Finanzas realizaron un operativo a las afueras del “Barrio Bravo”, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Autoridades aseguraron 9 toneladas de bocinas en total

El primer aseguramiento fue cuando un tractocamión salía de una bodega ubicada en la calle República de El Salvador, aledaña a Tepito. Al acercarse, le pidieron al conductor mostrar la documentación que comprobara que las siete toneladas de bocinas que transportaba no eran piratas o robadas. Al no poder comprobar la procedencia, todo fue asegurado y él, detenido.

La segunda acción sucedió en la calle Doctor Lavista, en la colonia Doctores en la esquina con Eje Central. Una vez que le indicaron el alto al conductor del vehículo blanco, le realizaron una revisión, en la que encontraron dos toneladas de bocinas. Al igual que el otro sujeto, no pudo comprobar que esos equipos electrónicos no eran robados.

|SSC

"Made in China": Todas las bocinas venían de Asia

Todas las bocinas aseguradas venían en paquetes provenientes de China, cerrados. Los conductores fueron trasladados ante un agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Por lo anterior, las bocinas fueron selladas y trasladabas bajo custodia al recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, en Iztacalco, para investigar su origen.

Realizan operativo en Tepito para recuperar produtos para bajar de peso

Este no es el primer operativo que se realiza para recuperar mercancía robada en Tepito, el pasado 7 de junio, los agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de la Guardia Nacional, aseguraron un lote de productos para adelgazar.

Estos habían sido robados, por lo que fueron entregadas a las autoridades ministeriales. En esa ocasión no hubo personas detenidas tras el cateo en una casa de la calle Díaz de León.