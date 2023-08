AMLO habla del asesinato de Fernando Villavicencio y el supuesto vínculo con el Cártel de Sinaloa

Desde que se dio a conocer el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, la noticia impactó y recorrió varias latitudes de Latinoamérica, por lo que diversos políticos de la región se han manifestado al respecto y han condenado estos actos criminales.

Entre los mandatarios que hablaron del caso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mandó sus condolencias a todo el pueblo ecuatoriano por los momentos complicados que viven, pues incluso aprovechó para recordar el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato por el PRI en 1994.

“Son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos”, expresó el titular del Ejecutivo Federal en su conferencia mañanera, para posteriormente responder al cuestionamiento sobre la posible relación del Cártel de Sinaloa en este siniestro.

AMLO aseguró que, respecto a las causas, es muy pronto para hablar sobre los motivos del asesinato de Fernando Villavicencio, pues catalogó todo tipo de relación como, si acaso, apenas unas hipótesis, carente de elementos. Además, el presidente recordó las invenciones que surgen durante cualquier periodo electoral.

“Son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas; entonces hay que actuar con mucha responsabilidad y seriedad, no culpar a la ligera a nadie y esperar las investigaciones”, sentenció el mandatario, no sin antes catalogar como “sensacionalista” que se empiecen a repartir culpas tan rápido.

¿Por qué vinculan al Cártel de Sinaloa con el asesinato de Fernando Villavicencio?

Luego de que el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, fuera acribillado tras un acto de campaña en Quito; de inmediato comenzó a circular una denuncia efectuada por el propio político, quien frente a medios de comunicación aseguró haber recibido amenazas por parte de “Fito”, líder de una banda criminal ecuatoriana vinculada con el Cártel de Sinaloa.

¿Quién es “Fito”? El líder de “Los Colchoneros” en Ecuador y vinculado con el Cártel de Sinaloa?

Conocido como “Fito” en la prensa ecuatoriana, medios locales aseguran que José Adolfo Macías Villamar era el líder de la agrupación militar “Los Colchoneros”. Fue detenido en 2012 y sentenciado a 34 años de prisión por delincuencia organizada y narcotráfico, punto en el que se le vincula con el cártel mexicano.

La relación criminal entre el Cártel de Sinaloa y “Los Colchoneros” está señalada por el tráfico de drogas, por lo que tras las amenazas que “Fito” y su agrupación habría deslindado contra el candidato, de inmediato causó eco en México la supuesta relación con el crimen organizado en México, a pesar de que la conexión aún parece lejana.

Fernando Villavicencio se destacó durante su campaña electoral por su mano firme contra el narcotráfico en Ecuador, motivo por el que, desde Quito, aseguran que habría provocado este tipo de amagos en su contra, en especial por la posible liberación de Adolfo Macías.