Asesinato de 2 mujeres desatan odio contra matrimonios en China

El asesinato de dos mujeres en China a manos de sus esposos provocó una ola de rechazos y reacciones violentas en redes sociales contra los matrimonios en el país asiático.

En las redes sociales, decenas de personas compartieron mensajes contra la promoción del matrimonio impulsada por el gobierno. Los internautas se quejan de que las mujeres reciben muy poca protección ante la violencia doméstica.

Mujeres asesinadas por sus esposos en China

En China resonó la muerte de dos mujeres a manos de sus esposos, lo que causó indignación en el país. El primer caso se trató de una mujer de 24 años quien fue apuñalada hasta la muerte durante una “disputa familiar” en la provincia de Henan.

El caso más sonado fue el asesinato de la modelo Abby Choi, de 28 años, quien fue asesinada y descuartizada por su esesposo, quien fue detenido junto a otros dos familiares de él como sospechosos de asesinato.

El asesinato de las dos jóvenes sacudió las redes sociales con un creciente numero de personas cuestionando el apoyo del gobierno a favor del matrimonio y a tener más hijos para contrarrestar la crisis demográfica en China.

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"Si no te casas, te pega tu novio. Si estás casada, tu marido te pega. Si te divorcias, te pega tu exmarido. ¿En qué se ha convertido este mundo?”, "No casarse y no tener hijos es lo más seguro", escribieron algunas personas.

Critican políticas de matrimonio en China

Las tradiciones de matrimonio y obligaciones familiares siguen siendo fuertes en China, pero muchos jóvenes están empezando a cuestionarlas, alegando la imposibilidad de costear los servicios de guardería, el apoyo inadecuado a las madres trabajadoras y las aspiraciones individualistas. La situación se refleja en parte en el aumento de los divorcios.

Algunos carteles en las redes sociales destacaron la dificultad de abandonar matrimonios abusivos tras la introducción en 2021 de un "periodo de reflexión" obligatorio de 30 días para las parejas que deseen divorciarse.

Muchos también criticaron que se "de prioridad a los hombres sobre las mujeres", una mentalidad conservadora común en partes de la China rural, que dio lugar a un marcado desequilibrio de género en la población de China debido a los abortos selectivos por sexo durante décadas de política del hijo único.

China aprobó en octubre una nueva ley de protección de la mujer contra la discriminación de género y el acoso sexual, pero que también insta a las mujeres a "respetar los valores familiares".