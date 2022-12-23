Asesino en serie sale de cárcel en Nepal y va rumbo a Francia

Charles Sobhraj, un asesino en serie al que la policía considera responsable de una serie de homicidios cometidos en las décadas de 1970 y 1980, salió de una prisión de Nepal, este asesino convicto conocido popularmente como "la serpiente", se pasó prácticamente dos décadas tras las rejas.

Charles "la serpiente" Sobhrajsale, un ciudadano francés de 78 años, es sospechoso de haber asesinado a más de 20 viajeros mochileros occidentales en la "ruta hippie" por Asia. Normalmente, los drogaba con comida o bebida mientras les robaba.

Sobhraj llevaba recluido en una prisión de alta seguridad de Katmandú, capital de Nepal, desde en año de 2003 cuando fue detenido y acusado de asesinar a la turista estadunidense Connie Jo Bronzich en el año de 1975. Él siempre negó haber matado a la mujer estadunidense, y sus abogados dijeron que la acusación contra él se basaba en suposiciones.

Desde el pasado miércoles (21 de diciembre de 2022), el Tribunal Supremo de la nación del Himalaya ordenó su excarcelación, donde cumplió 19 años de una condena de 20, alegando su avanzada edad.

Tras su puesta en libertad, este asesino en serie declaró a medios franceses que: "Me siento genial... Tengo mucho que hacer. Tengo que demandar a mucha gente. Incluido el Estado de Nepal".

"La serpiente" Sobhrajsale abandonó Nepal durante la tarde de este viernes (23 de diciembre de 2022) en un vuelo regular a Doha con destino a París en Francia, según Katak Rawal, funcionario del aeropuerto de Katmandú.

Is that a back handed compliment @timesofindia or did you genuinely get confused between the "real" and “reel” Charles Sobhraj ? 🤔😜 pic.twitter.com/5Fa1DwMjra — Randeep Hooda (@RandeepHooda) December 23, 2022

Nepal pone en libertar a asesino en serie francés

Cabe señalar que Nepal ha prohibido a Sobhraj entrar en el país durante 10 años, declaró Pradashanie Kumari, directora general en funciones del departamento de inmigración.

En Tailandia le apodaban el "asesino del bikini" y "la serpiente", por sus evasivas a la policía y el uso de disfraces. Mientras estaba en prisión, Sobhraj se casó en 2008 con Nihita Biswas, una mujer de Nepal que es 44 años menor que él.

La policía de Tailandia ha señalado que Sobhraj, presuntamente drogó y mató a seis mujeres en la década de 1970, algunas de las cuales aparecieron muertas en una playa cercana al centro turístico de Pattaya.

Este asesino en serie fue encarcelado en India por envenenar a un grupo de turistas franceses en la capital, Nueva Delhi, en el año de 1976, antes de que pudiera ser juzgado por los cargos que se le imputaban en Tailandia.

Charles "la serpiente",se fugó de la cárcel india de Tihar en el año de 1986 tras drogar a los guardias de la prisión con galletas y pasteles con somníferos. La policía detuvo a Sobhraj días después en un restaurante del estado de Goa. Estuvo encarcelado en India hasta el año de 1997, cuando regresó a Francia.

Nacido de madre vietnamita y padre indio, Charles "la serpiente" Sobhrajsale, ha sido descrito por sus socios como un estafador, un seductor, un ladrón y un asesino. Se desconoce el número real de sus víctimas, que abarcan varias décadas, además de varios países.