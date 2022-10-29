ASF reporta más de 10 mil millones del gasto federal de 2021 sin aclarar

La Auditoría Superior de la Federación detecta nuevas inconsistencias financieras pendientes por aclarar, ahora, por más de 10 mil 312 millones de pesos en el gasto federal de 2021, tercer año de gobierno del presidente López Obrador.

El segundo informe de 692 auditorías realizadas a la cuenta Pública 2021, reporta que la mayoría de las anomalías corresponden a recursos destinados a las entidades federativas, que asciende a más 6 mil 675 millones de pesos pendientes por aclarar.

En tanto, más de 2 mil 913 millones son recursos no solventados por 4 secretarias (Agricultura, Economía, Trabajo e Infraestructura), empresas productivas del Estado y el Conacyt.

Sanciones a 2 mil funcionarios.

Durante la entrega de los informes individuales a la Comisión de Vigilancia dela Cámara de Diputados, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, informo que derivado de auditorías a diversas cuentas públicas se han sancionado a cerca de 2 mil funcionarios por no reparar el daño causado a la hacienda pública y en los últimos 12 meses se han presentado más de 30 denuncias penales por desvió de recursos en asuntos de alto impacto.

Colmenares Páramo, sentenció que si los entes auditados no subsanan las observaciones de la Cuenta Pública 2021 se procederá conforme a la ley.

“Reitero que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no necesariamente tienen que ver con actos de corrupción, habiendo en términos de la Ley, la posibilidad de aclarar y solventar posteriormente las observaciones. Continuaremos en el proceso de presentación de denuncias penales de manera constante considerando lo establecido por la ley en el sentido de que deben presentarse cuando se tengan todos los elementos para tal efecto y cuando concluyan los procesos legales administrativos”, puntualizó.

Los documentos de la segunda entrega de resultados de las auditorías practicadas al gasto de 2021, reporta observaciones por un momento total de 10 mil 754 millones, 372 mil pesos, de los cuales, se han recuperado 441 millones 383 mil pesos, por lo que están pendientes de aclarar 10 mil 312 millones 988 mil pesos.