OMS declaró al edulcorante aspartamo como “potencialmente cancerígeno”

El edulcorante aspartamo es un "potencial cancerígeno", pero sigue siendo seguro para consumir en los niveles ya especificados, declararon el viernes dos grupos vinculados a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las decisiones sobre el aspartamo son el resultado de dos paneles de expertos separados de la OMS, uno de los cuales destinado a indicar si existe evidencia de que una sustancia es un peligro potencial, y el otro que evalúa cuánto riesgo real representa esa sustancia.

El aspartamo es uno de los edulcorantes más populares del mundo y se utiliza en productos que van desde los refrescos dietéticos de la Coca-Cola hasta el chicle Extra de Mars.

PepsiCo says no plans to change portfolio as WHO set to warn on aspartame sweeteners https://t.co/VaEHct4Gjj pic.twitter.com/jypSYrOaKd — Reuters (@Reuters) July 13, 2023

En una conferencia de prensa previa al anuncio, el jefe de nutrición de la OMS, Francesco Branca, trató de ayudar a los consumidores a entender las declaraciones aparentemente contradictorias, en especial para quienes buscan edulcorantes artificiales para evitar el azúcar.

Si los consumidores se enfrentan a la decisión de tomar refrescos gasificados con edulcorantes o uno con azúcar, creo que debería considerarse una tercera opción, que es beber agua en su lugar. Francesco Branca / Jefe de nutrición de la OMS

En su primera declaración sobre el aditivo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), con sede en Lyon, dijo que el aspartamo era un "cancerígeno potencial".

Esa clasificación significa que hay evidencia limitada de que una sustancia puede causar cáncer.

La afirmación no tiene en cuenta cuánto necesitaría consumir de aspartamo, una persona, para estar en riesgo, un asunto que es considerado por un panel separado, el Comité Conjunto sobre Aditivos Alimentarios (JECFA) de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con sede en Ginebra.

Después de realizar su propia revisión exhaustiva, el JECFA dijo que no tenía pruebas convincentes del daño causado por el aspartamo y continuó recomendando que las personas mantuvieran sus niveles de consumo de aspartamo por debajo de los 40 mg/kg al día.

Explainer: What is aspartame and what do the new WHO rulings on cancer and consumption mean? https://t.co/FD1sjDZclF pic.twitter.com/YsdhmyvYo4 — Reuters (@Reuters) July 13, 2023

¿Evidencia limitada sobre el aspartamo?

Reuters informó por primera vez en junio que la IARC colocaría el aspartamo en el grupo 2B como un "posible cancerígeno" junto con el extracto de aloe vera y las verduras en escabeche asiáticas tradicionales.

El panel de la IARC dijo que había tomado su decisión sobre el aspartamo con base en tres estudios en humanos en Estados Unidos y Europa que indicaban un vínculo entre el carcinoma hepatocelular, una forma de cáncer de hígado, y el consumo de edulcorantes, el primero de los cuales se publicó en 2016.

El grupo dijo que la evidencia limitada de estudios anteriores en animales también fue un factor, aunque los estudios en cuestión son controvertidos. También hubo evidencia limitada de que el aspartamo tiene algunas propiedades químicas que están relacionadas con el cáncer, dijo la IARC.

"Desde nuestro punto de vista, esto es realmente más un llamado a la comunidad de investigación para tratar de aclarar y comprender mejor el peligro cancerígeno que puede o no representar el consumo de aspartamo", dijo la Dra. Mary Schubauer-Berigan, jefa interina de las Monografías de IARC.

Los científicos sin vínculos con las revisiones de la OMS dijeron que la evidencia de que el aspartamo causaba cáncer era débil.