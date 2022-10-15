Atacantes matan a 11 personas en base militar de Bélgorod, Rusia

Hombres armados mataron a tiros a 11 personas el sábado en un campo de entrenamiento militar de Rusia en Bélgorod, dijo el Ministerio de Defensa, en un nuevo golpe a las fuerzas del presidente Vladimir Putin desde la invasión de Ucrania.

La agencia de noticias RIA citó al ministerio diciendo que otras 15 personas resultaron heridas en el tiroteo en la región suroccidental de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, cuando dos atacantes dispararon a un grupo que se había ofrecido como voluntario para participar en la guerra.

Agregó que los atacantes de la base militar de Bélgorod (nacionales de una exrepública soviética no especificada) habían sido abatidos.

El ataque tuvo lugar una semana después de que una explosión dañara un puente en Crimea, la península anexionada por Rusia de Ucrania en 2014. Antes, el buque insignia de Rusia en el mar Negro estalló y se hundió.

"Durante una sesión de entrenamiento con armas de fuego con individuos que expresaron voluntariamente su deseo de participar en la operación militar especial (contra Ucrania), los terroristas abrieron fuego con armas pequeñas contra el personal", dijo RIA citando un comunicado del Ministerio de Defensa sobre el incidente en Bélgorod.

Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт во время занятия по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, еще 15 ранены, сообщили в Минобороны России:https://t.co/dmgWH1xeJG pic.twitter.com/WAPpBqgxWY — ТАСС (@tass_agency) October 15, 2022

Sigue la lucha por el territorio

Justo un día antes, Putin dijo que Rusia debería terminar de llamar a los reservistas en dos semanas, prometiendo el fin de una movilización que ha visto a cientos de miles de hombres convocados a luchar en Ucrania y a un gran número de ellos huir de Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el sábado que los soldados ucranianas seguían manteniendo la estratégica ciudad oriental de Bajmut a pesar de los repetidos ataques rusos, mientras que la situación en la región del Dombás seguía siendo muy difícil.

Aunque los soldados ucranianos han recuperado miles de kilómetros cuadrados de terreno en recientes ofensivas en el este y el sur, las autoridades dicen que es probable que el progreso se ralentice cuando las fuerzas de Kiev se encuentren con una resistencia más decidida.

Zelenski dijo que casi 65,000 rusos han muerto desde la invasión del 24 de febrero, una cifra muy superior a la estimación oficial de Moscú del 21 de septiembre de 5,937 fallecidos. En agosto, el Pentágono dijo que Rusia había sufrido entre 70,000 y 80,000 bajas, ya fueran muertos o heridos.

Zelenski dijo también que los misiles y los aviones no tripulados rusos habían seguido atacando ciudades de Ucrania, causando destrucción y víctimas.

Los combates son especialmente intensos en las provincias orientales de Donetsk y Luhansk, fronterizas con Rusia. Juntas conforman el gran Dombás industrial, que Rusia aún no ha capturado por completo.

El ejército ruso ha intentado en repetidas ocasiones apoderarse de Bajmut, que se encuentra en una carretera principal que conduce a las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, ambas en la región de Donetsk.