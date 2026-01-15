Ataque con ácido en Colima: Agentes sufrieron quemaduras tras operativo de emergencia por violencia familiar en Colima

Alerta y movilización de emergencia en Colima . Cuatro agentes de seguridad fueron atacados con ácido durante un intenso operativo, cuando atendían una llamada al ‘911' para auxiliar a una mujer que era golpeada por su propio hijo. El ataque con ácido ocurrió al interior de una vivienda en Villa de Álvarez y activó un despliegue urgente de cuerpos de seguridad, luego de que el agresor rociara a los policías con un líquido corrosivo que les provocó quemaduras graves.

Ataque con ácido en Colima: cómo ocurrió la agresión contra los agentes durante el operativo

“Solicitan el ingreso, ya que la persona agresiva se encontraba en el interior. Los elementos, al ingresar al domicilio, la persona que se encontraba agresiva los recibe rociándoles un líquido, pero este les empezó a quemar. La ropa empezó a deshacerse, los elementos optan por salir del domicilio, pero el sujeto, por una ventana, continúa arrojándoles más líquido con una bomba”, explicó Juan Martínez, policía de Villa de Álvarez.

Una vez que el presunto agresor fue sometido por los cuerpos de seguridad, fue trasladado hasta las instalaciones de la policía municipal de Villa de Álvarez. Se está realizando toda la tramitología para que sea canalizado y reciba la atención psicológica.

No era la primera vez que la policía recibía llamadas de auxilio de una vivienda en la colonia Villa Izcalli, en Villa de Álvarez, pero sí la primera vez que fueron sorprendidos con un líquido que al parecer era ácido sulfúrico, por lo que los dos marinos y los dos policías municipales se encuentran hospitalizados.

Agentes heridos tras ataque con ácido en Colima: estado de salud y respuesta de las autoridades

“De inmediato son trasladados a la clínica del IMSS; están bajo observación, pero además las lesiones son al parecer de segundo y tercer grado”, agregó el oficial Juan Martínez.

En las próximas horas, el presunto agresor, de 29 años, será canalizado a una clínica especializada para recibir atención. De acuerdo con la información disponible, esta medida forma parte del seguimiento al caso tras los hechos registrados.

Asimismo, se informó que los familiares del implicado asumieron el compromiso de cubrir los gastos generados por la atención brindada a los elementos que resultaron afectados; las autoridades continúan con las diligencias correspondientes conforme a los protocolos establecidos.