Al menos 50 personas mueren tras incursión aérea de fuerzas armadas de Myanmar

Al menos 50 personas murieron el martes en el centro de Myanmar tras una incursión aérea de las fuerzas armadas contra un evento de organizado por la oposición del Gobierno, informaron medios y miembros de un movimiento local de resistencia.

Tras citar a residentes en la región de Sagaing, las emisoras BBC Birmania, Radio Free Asia (RFA) y el portal de noticias Irrawaddy informaron que entre 50 y 100 personas, incluidos civiles, habían muerto en la incursión aérea.

Un miembro de la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF), una milicia que se opone a la junta militar de Myanmar, dijo a Reuters que aviones de combate habían disparado durante una ceremonia celebrada para inaugurar una oficina local.

"Hasta ahora se desconoce el número exacto de víctimas. Todavía no podemos recuperar todos los cuerpos", dijo el miembro de la PDF, que se negó a ser identificado.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente el operativo de las fuerzas armadas y pidió que los responsables rindan cuentas, dijo su portavoz, en tanto que reiteró su "llamado a las fuerzas armadas para que pongan fin a la campaña de violencia contra la población birmana".

🇲🇲 #AHORA | La dictadura de Myanmar confirma que bombardeó una aldea en Kant Balu. La masacre dejó, de momento, 100 personas muertas. Se trata de uno de los peores ataques contra objetivos civiles desde el golpe de estado de febrero de 2021 - AFP.pic.twitter.com/LXvk44RXC5 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 12, 2023

Ataques a opositores en Myanmar

Más tarde, testigos reportaron a VOA que aviones de combate sobrevolaron repetidamente la zona atacada en la mañana y lanzaron 12 bombas. Los rescatistas en el pueblo de Pazigyi dijeron que nadie resultó herido en el ataque de la noche.

El incidente del martes podría ser uno de los más mortíferos entre una serie de incursiones desde que un avión atacó un concierto en octubre pasado, matando al menos a 50 civiles, artistas y miembros de un grupo étnico armado en el estado de Kachin.

¿Por qué Myanmar está en crisis?

Myanmar ha estado en crisis desde el golpe de Estado de 2021. Comenzó la mañana del 1 de febrero cuando los miembros civiles del gobierno elegidos democráticamente fueron depuestos por el ejército antes de jurar ante el Parlamento del país.

El Tatmadaw (fuerzas armadas del país) declaró estado de emergencia durante un año y que el poder había recaído en el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Min Aung Hlaing. El presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi fueron detenidos, junto con los ministros y sus diputados y miembros del Parlamento.

A partir de ese año, los ataques de combatientes de minorías étnicas así como movimientos de resistencia y oposición han intentado desafiar al Gobierno militar, que ha respondido con bombardeos y ataques con artillería pesada contra la opsición, incluso en áreas civiles.

Al menos 1,2 millones de personas han sido desplazadas por los combates posteriores al golpe en Myanmar, según Naciones Unidas.