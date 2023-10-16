VIDEO: Atacan a balazos casa de alcaldesa de Benito Juárez, Guerrero

Hombres desconocidos que circulaban a bordo de una motocicleta, dispararon sus armas de fuego en repetidas ocasiones, contra la fachada principal de la casa de la alcaldesa de Benito Juárez, Guerrero, la morenista Glafira Meraza Prudente.

La presidenta municipal con cabecera en San Jerónimo, en la Costa grande de Guerrero, se reportó ilesa tras la agresión en contra de la fachada de su casa.

De acuerdo a los primeros reportes, el ataque armado se registró a las 02:15 horas de la madrugada de este lunes 16 de octubre de 2023.

En videos de cámaras de vigilancia que circulan en redes sociales, se aprecia el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta pasan frente a la vivienda, ubicada en calle Vicente Guerrero, en el centro de la cabecera municipal de Benito Juárez, San Jerónimo.

Nada se sabe de responsables de ataques a alcaldesa

Los agresores realizan los disparos con la motocicleta en movimiento y los disparos alcanzaron también a un vehículo que se encontraba estacionado fuera de la entrada de la casa de la alcaldesa morenista.

En el lugar fueron localizados varios casquillos de arma de fuego AR-15.

Hasta el momento la alcaldesa no ha escrito nada en sus redes sociales en relación con el ataque armado y se desconocen las causas de la agresión.

De los responsables materiales nada se sabe.