Hombre de Irak protagoniza ataque con cuchillo en tren de Alemania

Al menos cinco pasajeros resultaron heridos durante este viernes (13 de noviembre de 2022), luego de un ataque con cuchillo efectuado por un hombre nacido en Iraq, en un tren regional que circulaba en las cercanías de Aquisgrán, en el oeste de Alemania.

El ataque con cuchillo en el tren regional que circulaba cerca de Aquisgrán, ocurrió alrededor de las 7:40 de la mañana (hora local), poco después de que el tren dejara la estación de la localidad de Herzogenrath.

Las autoridades de Alemania han informado que investigan el ataque con cuchillo que podría tener un trasfondo islamista.

Herbert Reul, ministro del Interior del "Land" de Renania del Norte-Westfalia, informó que el presunto agresor es un hombre de 31 años nacido en Irak. El sujeto atacó sin previo aviso y de forma "arbitraria" a los pasajeros del tren regional que circulaba cerca de Aquisgrán en el oeste de Alemania.

Der aktuelle Vorfall bei #Aachen, bei dem ein Mann in einem Zug Mitreisende mit einem Messer angegriffen hat, zeigt, dass #Sicherheit eine Daueraufgabe ist. Wir müssen & werden weiter wachsam sein & den Sicherheitsbehörden den Rücken stärken-mit mehr Personal & guter Ausstattung. — Hendrik Wüst (@HendrikWuest) May 13, 2022

Cinco heridos tras ataque con cuchillo en un tren regional del oeste de Alemania

Los pasajeros del tren que fueron víctimas del ataque, sufrieron cortes y uno de ellos una herida punzante. Autoridades "teutonas" señalaron que cuatro de los pasajeros heridos fueron tratados a un hospital de la zona pero que su estado actual no es grave.

En una comparecencia efectuada en Düsseldorf, la capital del estado federado, se informó que el presunto agresor fue inmovilizado por un policía que viajaba a bordo del tren y que fue apoyado por otros dos pasajeros, en un acto que las mismas autoridades de Alemania han calificado como un"acto de enorme valor".

Cabe señalar que el ministro del Interior de Alemania informó que en el año 2017, las autoridades "teutonas" habían recibido indicios acerca de la posible radicalización del hombre detenido hoy por la agresión, también se reveló que el sujeto vivía en un centro de refugiados y que había comenzado a dar muestras de ideología islamista.

Aun así, las autoridades de Alemania señalaron que es necesario esclarecer si el ataque de este viernes (13 de mayo de 2022) cuenta con un trasfondo extremista.