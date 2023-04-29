Depósito de combustible fue destruído por ataque con drones en Crimea

Un depósito de combustible ardió en llamas en la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, en lo que parecía ser un ataque con drones, dijo el gobernador instalado en Moscú.

“Según la información preliminar, el incendio fue causado por el impacto de un avión no tripulado”. Mikhail Razvozhayev / Gobernador de Sebastopol

El gobernador dijo que nadie había resultado herido y que el incendio no suponía una amenaza para los civiles. Sebastopol, en la península de Crimea que Rusia anexionó a Ucrania en 2014, ha sido objeto de repetidos ataques aéreos desde la invasión en febrero de 2022. Las autoridades rusas han culpado de estos sucesos al gobierno ucraniano.

El incendio fue mitigado horas después de ocurrido. El ejército ucraniano no se ha atribuido el hecho, sin embargo, el Departamento de Inteligencia Ucraniano dijo que esto era un "castigo de Dios".

#ГУРінформує⁰⁰💥 Вибухи в Севастополі ― кара божа за Умань!

⁰☝️ Вибух на ворожій нафтобазі, який пролунав 29 квітня поблизу Козачої Бухти в окупованому Севастополі, знищив понад 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю 40 тисяч тонн.



🔗 https://t.co/6U3GE08qZg pic.twitter.com/drvyOTeq1E — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) April 29, 2023

¿La contraofensiva ucraniana contempla ataques con drones?

El ministro de defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, dijo que Kiev estaba alistando los detalles finales para iniciar, lo que sería, una campaña militar de contraofensiva ante las fuerzas armadas rusas.

Pese a que no dio fechas exactas para la campaña de contraofensiva, el funcionario si se mostró optimista y aseguró que su país se encuentra listo para ejecutarlas. Sin embargo, nunca especificó qué acciones se llevarían a cabo y si se incluirían ataques con drones o usarían elementos de este tipo.

El ataque con drones ocurrió en la ciudad portuaria de Sebastopol. El gobierno de Kiev no se ha atribuido el hecho, pero dijo que es un “castigo de Dios”.|STRINGER/REUTERS

Esta campaña de carácter militar, planeada por el gobierno de Volodímir Zelenski, tiene como objetivo recuperar algunas ciudades ucranianas bajo el control del ejército ruso como son Donetsk y Luhansk. Esta contraofensiva se lograría debido al apoyo militar que Ucrania ha recibido de las naciones pertenecientes a la OTAN.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en declaraciones anteriores, aseguró que Ucrania ya habría recibido la mayor parte del armamento prometido por sus aliados.

¿El ataque con drones afecta el suministro de combustible en Crimea?

El incendio en Sebastopol, base de la Flota rusa del mar Negro, afectó a cuatro cisternas de combustible según informó el gobernador de la región. Además, subrayó que el incidente no repercutirá en el suministro en la ciudad.

Rusia, desde mediados del pasado año, ha denunciado numerosos ataques ucranianos contra la península, en su mayoría con drones de asalto, por lo que en Crimea rige el nivel alto de amenaza.

Por tal motivo, tanto Crimea como el puerto de Sebastopol, han suspendido la parada militar del 9 de mayo. Este evento, conocido como el Día de la Victoria, se celebra anualmente para festejar el triunfo sobre la alemania nazi.