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VIDEO: Ataque en un kinder de China deja 3 muertos y 6 heridos

Un hombre perpetró un ataque con cuchillo dentro de un kinder en la provincia de Jiangxi, China, lo que dejó un saldo de al menos tres muertos y seis heridos.

ataque kinder china
|Pexels

Escrito por: Azteca Noticias

Un hombre ingresó a un kinder portando una gorra negra y un cubrebocas, el sujeto atacó con un cuchillo a niños y maestros. El ataque dejó un saldo de al menos tres personas muertas y seis heridos en la provincia de Jiangxi, China.

De acuerdo con las autoridades del país asiático, el hombre fue identificado por su apellido: Liu. Se sabe que tiene 48 años y logró huir del lugar tras el ataque a los niños del kinder. Las autoridades ya comenzaron la búsqueda para dar con el responsable del atentado.

Por el momento las autoridades de China no han dado a conocer las edades de las víctimas del ataque en el kinder, sin embargo, en un video que circula en redes sociales se pudo ver que un policía llevaba en brazos a un menor herido.

En las imágenes se pudo ver que un policía sacó de su patrulla a un niño pequeño y lo llevó en brazos hasta una ambulancia que ya los esperaba.

Ataques en China son poco comunes pero van en aumento

Aunque los ataques en China son poco comunes, los más recientes se registraron en escuelas y todos han sido con armas punzo cortantes debido a que en en el país asiático no es fácil tener acceso a una pistola.

En abril de 2021, un hombre hirió con un cuchillo a 16 estudiantes y dos maestros en la ciudad sureña de Beiliu. En 2020, se registró otro ataque en una escuela, en esta ocasión fue una primaria, donde un sujeto acuchilló a 37 estudiantes y dos docentes.

También en 2020, un hombre envenenó a decenas de niños en un acto de venganza, el responsable del ataque fue condenado a pena de muerte.

De acuerdo con medios locales, en China se contabilizaron alrededor de 100 niños y adultos asesinados durante ataques en masa en los últimos 10 años. La mayoría de los atentados fueron con cuchillos debido a la prohibición de armas de fuego en el país.