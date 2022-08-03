VIDEO: Ataque en un kinder de China deja 3 muertos y 6 heridos

Un hombre ingresó a un kinder portando una gorra negra y un cubrebocas, el sujeto atacó con un cuchillo a niños y maestros. El ataque dejó un saldo de al menos tres personas muertas y seis heridos en la provincia de Jiangxi, China.

De acuerdo con las autoridades del país asiático, el hombre fue identificado por su apellido: Liu. Se sabe que tiene 48 años y logró huir del lugar tras el ataque a los niños del kinder. Las autoridades ya comenzaron la búsqueda para dar con el responsable del atentado.

Por el momento las autoridades de China no han dado a conocer las edades de las víctimas del ataque en el kinder, sin embargo, en un video que circula en redes sociales se pudo ver que un policía llevaba en brazos a un menor herido.

En las imágenes se pudo ver que un policía sacó de su patrulla a un niño pequeño y lo llevó en brazos hasta una ambulancia que ya los esperaba.

🇨🇳 ATAQUE A GUARDERÍA EN CHINA dejó tres muertos y seis heridos



Al menos tres personas muertas y seis heridas dejó un ataque en una guardería de niños en Jian, provincia china de Jiangxi.@ImpactoVE pic.twitter.com/dT4u0LExEQ — NOTICIAS RPTV (@NoticiasRPTV) August 3, 2022

Ataques en China son poco comunes pero van en aumento

Aunque los ataques en China son poco comunes, los más recientes se registraron en escuelas y todos han sido con armas punzo cortantes debido a que en en el país asiático no es fácil tener acceso a una pistola.

En abril de 2021, un hombre hirió con un cuchillo a 16 estudiantes y dos maestros en la ciudad sureña de Beiliu. En 2020, se registró otro ataque en una escuela, en esta ocasión fue una primaria, donde un sujeto acuchilló a 37 estudiantes y dos docentes.

También en 2020, un hombre envenenó a decenas de niños en un acto de venganza, el responsable del ataque fue condenado a pena de muerte.

De acuerdo con medios locales, en China se contabilizaron alrededor de 100 niños y adultos asesinados durante ataques en masa en los últimos 10 años. La mayoría de los atentados fueron con cuchillos debido a la prohibición de armas de fuego en el país.