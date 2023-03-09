VIDEO: Presunto ataque terrorista deja 3 heridos en tiroteo en Israel

Tres personas resultaron heridas durante un ataque terrorista en el centro de Tel Aviv, Israel, informaron autoridades del país. Un hombre inició un tiroteo en la calle Dizengoff, un área muy concurrida en la noche. El atacante fue neutralizado por los policías del país.

"El sospechoso fue neutralizado por agentes de policía", según un comunicado de la policía. Tres personas resultaron heridas, incluida una que está en estado muy grave, dijo.

Restaurantes y todos los lugares de la calle quedaron vacíos luego de que las personas huyeron cuando inició el tiroteo.

🇮🇱 | ISRAEL: Ataque terrorista en el centro de Tel Aviv: al menos cinco heridos y un terrorista abatido. pic.twitter.com/xNGbrB5yD1 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) March 9, 2023

El tiroteo ocurrió en medio de protestas generalizadas en la ciudad donde cerraron varias avenidas principales, por lo que Ron Huldai, alcalde de Tel Aviv, pidió a los manifestantes despejar el tráfico para que los servicios de emergencia pudieran llegar.

Un gran número de policías y paramédicos arribaron al lugar del ataque terrorista para atender a los heridos y acordonar la escena.

Las autoridades de Israel no dieron información clara sobre las circunstancias del tiroteo, aunque aseveraron que se trató de un ataque terrorista.

Las autoridades confirman que el incidente en Tel Aviv es un ataque terrorista.



Alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai: 'Esto es un ataque, uno de los terroristas ha sido neutralizado o eliminado. Les pido a todos los manifestantes que detengan la manifestación y se vayan a casa'. pic.twitter.com/75dprOY9Ee — Doron (@plexaleOK) March 9, 2023

En algunos videos que circulan en redes sociales, se pudo ver a los heridos tirados en el suelo en plena calle, mientras corrían para intentar huir del tiroteo.

Presidente de Israel lamenta ataque terrorista

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahua,envió un mensaje tras el tiroteo reportado en Tel Aviv, en el que lamentó lo sucedido y dijo que ruega por la paz de los heridos.

“Un ataque serio esta noche en Tel Aviv. Ruego por la paz de los heridos y fortalezca las manos de la policía y las fuerzas de seguridad que actúan sobre el terreno”.

En los últimos días varios israelíes han muerto en diferentes enfrentamientos contra palestinos. Además, el ataque ocurrió en medio de una ola generalizada de protestas en el país que ya llevan 10 semanas, contra las reformas del gobierno del primer ministro israelí Netanyahua.

