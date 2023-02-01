Aumenta a 101 los fallecidos por atentado en mezquita de Pakistán

El número de muertos por el atentado suicida del lunes en una mezquita en el área de líneas policiales de Peshawar, Pakistán, aumentó a 101 este miércoles.

La explosión voló la pared y un techo

El 30 de enero, una poderosa explosión destrozó una mezquita en el área de la Zona Roja de Peshawar, donde entre 300 y 400 personas, en su mayoría policías, se habían reunido para orar. La explosión suicida voló la pared de la sala de oración y un techo interior.

El proscrito Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) inicialmente se atribuyó la responsabilidad del ataque. Más tarde se distanció de él, pero las fuentes indicaron anteriormente que podría haber sido obra de alguna facción local del grupo proscrito.

En un comunicado emitido hoy, el Departamento de Salud de Khyber Pakhtunkhwa dijo que el número de muertos en el ataque aumentó a 101 después de que otra persona herida sucumbiera a sus heridas.

Mientras tanto, el portavoz del Hospital Lady Reading, Mohammad Asim, dijo hoy a Dawn.com que se llevaron 101 cuerpos al centro médico.

49 heridos, siete en terapia intensiva

"En este momento, 49 personas heridas en la explosión están siendo atendidas en el hospital. Siete de ellos han sido ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos" (UCI), dijo, y agregó que varios heridos también fueron dados de alta.

Arrestos importantes en relación con el atentado

Por otra parte, el jefe de policía de Peshawar, Ijaz Khan, dijo a Reuters el miércoles que se han realizado arrestos importantes en relación con el atentado.

Dijo que la policía está investigando cómo el atacante suicida ingresó al área policial de alta seguridad y no podía descartar la asistencia interna para llevar a cabo el atentado.

Un día antes, la policía había constituido dos equipos conjuntos de investigación (JIT) para indagar el ataque. El jefe de policía de KP, Moazzam Jah Ansari, dijo a los periodistas el martes que el jefe de policía de la ciudad estaba investigando la falla de seguridad que resultó en este ataque, mientras que un JIT, que también incluye a funcionarios de inteligencia, buscaría a los cómplices.

Se usaron alrededor de 10 a 12 kilogramos de explosivos en el atentado

Dijo que se usaron alrededor de 10 a 12 kilogramos de explosivos en el ataque que provocó el derrumbe del techo de la mezquita en Pakistán . Estos explosivos se empaquetaron en el recinto en pequeñas porciones para evitar la detección por parte del personal de seguridad desplegado en la entrada de la instalación.

IG Ansari también dijo que los controles de seguridad se limitaron a la puerta principal ya que no había un comando central en Police Lines.

Hablando sobre las investigaciones, dijo que la gente no debería esperar el resultado dentro de las 24 horas, ya que "es una gran investigación" y tomaría mucho tiempo estudiar detenidamente las imágenes de las cámaras de CCTV que cubren el último mes.