VIDEO: aterrador sismo azota provincia de Kayseri en Turquía, otra vez

Imágenes del reciente y aterrador sismo registrado en la región de Kayseri en Turquía, a poco más de un mes del devastador terremoto y réplicas que devastó la región.

Este movimiento súbito de la Tierra se registró poco después de las dos de la madrugada (02:27 am), hora local, con una magnitud de 4.6.

El centro sismológico Euromediterráneo, también informó que este sismo tuvo una profundidad de 6.7 kilómetros y que se pudo percibir en varias ciudades de Turquía.

En el video del aterrador sismo de magnitud 4.6 que sacudió la ciudad de Kayseri, fue captado por la cámara de seguridad de un supermercado local y muestra como el súbito movimiento de la Tierra, provocó el derribo mercancía, además de que hasta abrió las puertas de los refrigeradores.

En las imágenes, claramente se muestra la fuerza con la que caen las cosas, mientras que en las afueras se sacuden algunos vehículos, todo esto a pesar de que la magnitud de este aterrador sismo fue de 4.6.

El sismo se produjo en la zona de falla de Erkilet, en la región de Kayseri en Turquía. El sismológico ha agregado que luego de este aterrador sismo, se han contabilizado poco más de 60 sismos de menor intensidad, que van desde una magnitud de "dos" hasta una de "3.9".

Kayseri'de Meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından gelen 2. Güvenlik kamerası görüntüsü;#kayserideprem #kayseri #DEPREMOLDU

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No deja de temblar en Turquía, ahora fue de magnitud 4.6

El Ministerio del Interior Presidencia de Manejo de Desastres y Emergencias de Turquía ha informado que este aterrador sismo es tan solo una de las miles de réplicas que se han registrado luego de terremoto de magnitud 7.8 que el pasado 6 de febrero (2023), azotó a Turquía y Siria. Una tragedia que ha cobrado la vida de cerca de 46 mil personas, además de que dejó a otros 105 mil heridos.

Memduh Büyükkiliç, alcalde de Kayseri:

Que mi Dios nos proteja de todos los desastres.

Memduh Büyükkiliç, alcalde de la ciudad de Kayseri, informó que hasta el momento no se habían reportado afectaciones mayores, ni víctimas mortales o heridos.

Sin embargo, exhortó a sus ciudadanos para que se mantuvieran pendientes de los comunicados oficiales y atender las indicaciones de los expertos que los protocolos de revisión tras el aterrador sismo.