Atletas de Parkour utilizan habilidades para apagar las luces de París

En París, un grupo de atletas de Parkour han utilizado sus habilidades para ahorra energía eléctrica. Su peculiar medida consta en que todas las noches deambulan por las calles de la capital francesa y van apagando las luces que quedaron encendidas en tiendas y negocios.

Primero, estos Atletas de Parkour buscan los interruptores y después echan de la mano de sus habilidades para alcánzalos y desatibar las luces encendidas.

Deportistas de Parkour ahorran energía apagando luces que dejan encendidas en calles de París, su grupo se llama: "On the spot parkour" y llevan un par de años con esta ingeniosa propuesta.

"Luces apagadas": escapadas nocturnas para ahorrar electricidad con Parkour

Hadj Benhalima evaluó el edificio que tenía delante y corrió hacia la pared, se apoyó en su superficie con un pie, giró en el aire y extendió la mano para pulsar un interruptor a unos metros del suelo.

Un ruido metálico y un segundo después se apagó el brillante letrero exterior de la tienda de cambio de divisas, una de las muchas iluminaciones de los escaparates que el enjuto joven de 21 años y sus compañeros de Parkour apagaron una noche de la semana pasada en un intento de combatir el derroche de energía.

Benhalima explica que: "Hay muchos escaparates iluminados por la noche y sin ninguna razón. Así que, dado que puedo apagarlos, intento hacerlo en la medida de lo posible".

Cabe señalar que los jóvenes atletas que practican el Parkour, un deporte que consiste en correr, balancearse y saltar en los espacios urbanos, llaman a sus escapadas nocturnas "Luces apagadas".

Utilizan los interruptores de apagado que se colocan habitualmente en el exterior de los edificios en Francia para que los servicios de emergencia corten la electricidad en caso de incendio.

Activistas parkour en París en el punto álgido de la crisis energética apagan las luces de las tiendas por la noche pic.twitter.com/TeVPt4oGSi — Sarah Ilych (@Sarah83336937) October 19, 2022

Parkour contra el despilfarro: atletas apagan las luces de París

Dicen que sus acciones ayudan a hacer cumplir las órdenes del Ayuntamiento de París de que las tiendas apaguen todos los anuncios y escaparates en plena noche. Los policías que patrullan ofrecen poca resistencia.

Entre salto y salto y atravesando los barrios cercanos a la Ópera Garnier y los Campos Elíseos, Benhalima y sus amigos atacan barberías, cafés, tiendas locales y hasta boutiques de productos de lujo.

El colectivo "On The Spot", con sede en París, es uno de los varios grupos de Parkour que llevan dos años actuando contra la contaminación lumínica y el derroche de energía en ciudades de toda Francia.

Sus acciones han captado la atención del público en un momento en que el gobierno está instando a los hogares y a las empresas a reducir el consumo de energía en previsión de una crisis energética invernal en toda Europa.

"Es bonito de ver", dice el creador digital Umud Tekinalt. "La gente nos felicita. Algunos incluso intentan imitarnos".