VIDEO: Atraco, golpiza y adulto mayor atropellado en Colombia

Otro caso de intento de justicia por mano propia se registró en Bogotá, capital de Colombia, donde varios delincuentes en moto que habían cometido un atraco, atropellaron a un adulto mayor, en la huida uno de ellos fue atrapado por la comunidad y le propinó una golpiza.

Los hechos ocurrieron en la esquina del barrio bosque popular en el oeste de Bogotá, luego del paso de dos mujeres por la calle un motociclista cae al piso llevándose por delante a un adulto mayor.

Se trataba de uno de los presuntos protagonistas del atraco que viajaba en una de las motos y que fue alcanzado por unas mujeres que empezaron a golpearlo con sus bolsos, luego de que este atropelló a un adulto mayor durante su intento de huida.

Al cabo de varios segundos llegan otros vecinos que tratan de retener al presunto ladrón quien intenta pararse y huir del lugar para no recibir una golpiza.

Mauricio Varón, habitante barrio bosque popular, señala que: "La comunidad se enardece y empieza a generar reducción de este delincuente propinado golpes y esta persona huye".

Otro presunto cómplice trata de recuperar la motocicleta pero al ver que sigue llegando gente, regresa a su vehículo para esperar a su cómplice quien logra correr.

Luego los habitantes del barrio prendieron fuego a la motocicleta hasta que los bomberos apagaron las llamas. Los representantes de los habitantes del sector pidieron ayuda a las autoridades y a las entidades del distrito para reducir la criminalidad.

Un motoladrón que acababa de robar a ciudadanos en compañía de otro cómplice en la localidad de Engativá arrolló a un señor de unos 80 años y lo mandó al hospital. El delincuente se cayó en medio del accidente y recibió golpes por parte de la comunidad - https://t.co/tCJt6nJDBX pic.twitter.com/WDVmbmg5lt — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 21, 2022

Vecnos de Bogotá golepan a un ladrón que atropelló a un abuelito

Raimundo Molina, habitante del barrio bosque popular, señaló que: "El pie de fuerza que tiene ellos es muy poca y no pude estar vigilando todos los barrios pero tenemos que colaborar con el ejército que haga rondas y militaricen y eso en comunidad con ejército, la policía y la misma administración".

La policía local recalcó que en estos casos no hay que acudir hacer justicia por mano propia. El Mayor Rodolfo Poilao, elemento de la CTE estación policía en Gatoiva, señaló que: "No dejen todo en manos propias y de igual manera marque al 123 y seamos unidos con la comunidad para vencer la delincuencia".

La policía de Colombia recomendó crear grupos de vecinos para que a través de sus teléfonos informen a la policía sobre hechos de inseguridad.