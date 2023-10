Atropellan a trabajador de limpia cuando recogía basura en CDMX

Un conductor embistió al señor Ismael mientras empujaba su carrito de limpieza el pasado 3 de octubre, sobre la calle Salvador Díaz Mirón, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX). El equipo de Fuerza Informativa Azteca logró contactarse con él para que nos contara cómo ocurrieron los hechos.

“Yo no me di cuenta, yo no’más sentí el golpe y del golpe pues me fui pa’ atrás y me imagino que eso fue cuando me desmayé.” detalla Ismael.

Conductor se dio a la fuga

A pesar de notar que el trabajador quedó tendido en el pavimento, el automovilista no la pensó dos veces y se dio a la fuga. Los testigos intentaron frenar su huida, pero no funcionó.

“Traté de correr atrás del coche, no lo alcancé, lo alcanzó el chavo de una moto y él fue el que nos dio el número de placa” cuenta Víctor, un vecino de la Miguel Hidalgo.

Trabajador de limpia no recibió heridas de gravedad

El hombre de 68 años sufrió heridas en la cabeza, piernas y otras partes de su cuerpo, por fortuna, ninguna de gravedad.

“Quitamos el carrito que estaba encima de él estuvimos un ratito con el señor ahí auxiliándolo.” señaló Álvaro, otro testigo.

A pesar de que los médicos descartaron una lesión grave o permanente, eso no descarta que haya gastos y consecuencias económicas para su familia.

“En el transporte de ir al hospital a acá es un recurso, ahorita una consulta mínima es de 300-400 pesos” lamenta Ismael.

Fiscalía CDMX no dio seguimiento a su caso porque no fue grave su atropellamiento

Por si fuera poco, intentó hacer una denuncia contra el conductor que lo arrolló pero la Fiscalía capitalina le negó el seguimiento de su caso.

“Me dijeron que no procedía porque los golpes del accidente que tenía no eran tan exagerados”.

Cabe señalar que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México indica que en caso de atropellamiento, el responsable puede ser denunciado por lesiones, esto en caso de que la persona sobreviva.

Si desafortunadamente la víctima muere, el delito cambiaría a homicidio, el cual se castiga con hasta 5 años en el caso de accidentes de tránsito.