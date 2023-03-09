Aumentan cárcel por violencia a mujeres embarazadas y adultas mayores

La Cámara de Diputados aprobó aumentar hasta de 6 años de cárcel a quienes cometan violencia familiar en contra de mujeres embarazadas, adultas mayores o con discapacidad.

Con 431 votos a favor y 21 abstenciones, los diputados adicionaron un tercer párrafo al artículo 343 Bis del Código Penal Federal, que estable que en estos casos que la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo”.

Con esto la sanción de prisión pasaría de 6 meses a 9 meses y la máxima de 4 a 6 años tras las rejas.

Casi 50 millones de mujeres han enfrentado violencia alguna vez en su vida.

Datos del INEGI, de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en nuestro país, el 66.1 %, es decir, 30.7 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. Además, el 43.9 % ha enfrentado agresiones de su esposo o pareja actual, la última a lo largo de su relación.

Esto prendió focos de alerta entre los legisladores.

“Pretende sancionar y gravemente a quienes incurran en conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o con discapacidad”, señaló Lizbeth Mata Lozano, diputada del PAN al posicionar la reforma.

El dictamen se turnó al Senado para su análisis, discusión y votación.