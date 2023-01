Australia busca cápsula radiactiva perdida, es potencialmente mortal

Es una cápsula radiactiva plateada de 8 mm por 6 mm, no más grande que una moneda, que se cree que está perdida en algún lugar a lo largo de un tramo de la carretera del desierto en el estado más grande de Australia.

La compañía minera Rio Tinto emitió una disculpa diciendo que estaba apoyando los esfuerzos del gobierno estatal para encontrar la cápsula, que contiene cesio-137, una sustancia altamente radiactiva utilizada en equipos de minería.

Rio Tinto dijo que revisó todos los caminos de entrada y salida del sitio de la mina Gudai-Darri en el remoto norte de Australia Occidental, donde se encontraba el dispositivo antes de que un contratista lo recogiera para el viaje hacia el sur hasta la capital del estado, Perth.

Cápsula emite rayos gamma y beta

Las autoridades creen que la cápsula radiactiva , que emite rayos gamma y beta, se cayó de la parte trasera de un camión que avanzaba a lo largo de un tramo de 1,400 kilómetros de la Great Northern Highway, una distancia más larga que la costa de California.

Debido al diminuto tamaño de la cápsula y las enormes distancias involucradas, las autoridades advierten que las posibilidades de encontrarla son escasas.

Riesgo radiactivo para la salud durante los próximos 300 años

Y se teme que ya se haya alejado más de la zona de búsqueda, creando un riesgo radiactivo para la salud de cualquiera que se encuentre con el dispositivo durante los próximos 300 años.

Cómo se perdió la cápsula radiactiva

Las autoridades estatales dieron la alarma el viernes, alertando a los residentes sobre la presencia de un derrame radiactivo en una franja del sur del estado, incluidos los suburbios del noreste de Perth, la capital estatal, hogar de alrededor de 2 millones de personas.

Según las autoridades, la cápsula se colocó dentro de un paquete el 10 de enero y un contratista la recogió en la mina Gudai-Darri de Rio Tinto el 12 de enero.

El vehículo pasó cuatro días en la carretera y llegó a Perth el 16 de enero pero solo se descargó para su inspección el 25 de enero, cuando se descubrió que faltaba.

“Al abrir el paquete, se encontró que el medidor estaba roto y faltaba uno de los cuatro pernos de montaje y también faltaban la fuente y todos los tornillos del medidor”, dijo el Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia (DFES).

Creen que las fuertes vibraciones causadas por caminos llenos de baches dañaron el paquete, desalojando un perno de montaje que lo mantenía en su lugar.

Los efectos del cesio-137

Los expertos han advertido que el cesio-137 puede crear serios problemas de salud para los humanos que entran en contacto con él: quemaduras en la piel por exposición cercana, enfermedad por radiación y riesgos de cáncer potencialmente mortales, especialmente para aquellos expuestos sin saberlo durante largos períodos de tiempo.

Radiation Services WA, una empresa que brinda asesoramiento sobre protección contra la radiación, dice que permanecer a menos de un metro de la cápsula radiactivadurante una hora generaría alrededor de 1.6 milisieverts, tanto como alrededor de 17 radiografías de tórax estándar.

Recoger la cápsula causaría “daños graves” en los dedos y el tejido circundante, dijo la compañía en un comunicado.

Las autoridades de Australia están tratando de encontrar el dispositivo con un equipo especializado de detección de radiación instalado en vehículos que circulan lentamente por la carretera en ambas direcciones a 50 kilómetros por hora.

“Tomará aproximadamente cinco días recorrer la ruta original”, dijo el DFES en un comunicado el lunes.

El cesio-137 tiene una vida media de unos 30 años, lo que significa que después de tres décadas, la radiactividad de la cápsula se reducirá a la mitad y, después de 60 años, se reducirá a la mitad nuevamente.

A ese ritmo, la cápsula podría ser radiactiva durante los próximos 300 años, dijo Deb de la Universidad RMIT.

“El cesio-137 normalmente es una fuente sellada, lo que significa que, si no se rompe, no contaminará el suelo ni el medio ambiente... Si nunca se encuentra la cápsula radiactiva, no contaminará ni transferirá radiactividad al suelo circundante”, agregó Deb.