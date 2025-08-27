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Crisis diplomática: Australia expulsa al embajador de Irán

En una decisión sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, Australia ha expulsado al embajador de Irán, la inteligencia australiana acusa a Teherán de orquestar ataques incendiarios antisemitas en su propio territorio.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, en una rueda de prensa. Su gobierno ha expulsado al embajador de Irán y ha declarado al CGRI como grupo terrorista por su implicación en ataques antisemitas.
El primer ministro de Australia, anunció la expulsión del embajador iraní tras acusar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán de orquestar ataques en suelo australiano.|REUTERS

Escrito por: Rodrigo Lema

Con información de: Agencias

En una escalada diplomática, Australia ha expulsado al embajador de Irán, Ahmad Sadeghi, y a otros tres diplomáticos, dándoles siete días para abandonar el país. La decisión, que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, se produce después de que la agencia de inteligencia australiana (ASIO) concluyera que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán orquestó directamente dos ataques incendiarios antisemitas en territorio australiano.

El primer ministro, Anthony Albanese, calificó los actos como una "agresión extraordinaria y peligrosa" y anunció que, además de la expulsión, Australia designará oficialmente al CGRI como una organización terrorista, en una medida que alinea a Canberra con la postura de Estados Unidos.

Fuego en Sydney y Melbourne: la mano del CGRI

La investigación de la ASIO, la agencia de seguridad e inteligencia de Australia, vinculó de forma concluyente al régimen iraní con dos ataques específicos. El primero, en octubre de 2024, fue un ataque incendiario contra Lewis’ Continental Kitchen, un restaurante de propiedad judía cerca de la famosa playa de Bondi en Sídney. El segundo ocurrió en diciembre del mismo año en la sinagoga Adass Israel de Melbourne, donde agresores enmascarados prendieron fuego al lugar de culto.

El director general de la ASIO, Mike Burgess, explicó que los ataques no fueron llevados a cabo por agentes iraníes directos, sino que el CGRI utilizó "una serie de capas" de intermediarios y facilitadores en el extranjero para contratar a ciudadanos australianos y asignarles las tareas.

Por el ataque a la sinagoga ya han sido imputados dos hombres. Albanese fue tajante: "Han tratado de dañar y aterrorizar a los judíos australianos y sembrar el odio y la división en nuestra comunidad".

El CGRI designado como organización terrorista

La respuesta de Australia no se ha limitado a la expulsión diplomática. En una medida de gran calado, el gobierno de Albanese ha decidido catalogar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como una organización terrorista. Esta designación sigue los pasos de Estados Unidos, que tomó la misma decisión en 2019.

El CGRI no es el ejército regular de Irán, sino una rama de élite con un inmenso poder político y económico, responsable de reprimir la disidencia interna y de proyectar la influencia de Teherán en el exterior a través de la financiación y el entrenamiento de milicias en todo Oriente Medio, como Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen.

Al designarlo como grupo terrorista, Australia endurece drásticamente su postura y se dota de herramientas legales para perseguir y sancionar cualquier actividad relacionada con esta organización en su territorio. El gobierno australiano ha suspendido las operaciones de su embajada en Teherán y ha instado a sus ciudadanos a abandonar Irán de inmediato.

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