Auto atropella a 22 reclutas de la policía de Los Ángeles

Este miércoles un auto atropelló a 23 reclutas de la policía de Los Ángeles, Estados Unidos, cuando realizaban una carrera de entrenamiento en un barrio residencial de Whittier, en California.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana (tiempo local). Varios de los reclutas resultaron heridos de gravedad, el conductor del coche tiene heridas menores.

Al lugar del accidente llegaron numerosas ambulancias para atender a los reclutas heridos, quienes fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

En un video compartido en redes sociales se pudo ver el auto SUV que los atropelló destrozado en una acera junto a un poste de luz caído.

MASS CASUALITY | FS96 | 10600 Mills Ave #Whittier | #LACoFD units are on scene of mass causality incident in the city of Whittier. There are currently 23 patients. 5 are in critical condition, 4 in moderate condition, and 14 in minor condition.#MillsIC — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) November 16, 2022

Por el momento se desconocen los detalles sobre la causa del accidente, indicó un portavoz del departamento de policía de Los Ángeles.

En tanto, el departamento de bomberos de la ciudad indicó que el saldo fue de cinco heridos de gravedad, cuatro en estado moderado y 14 con lesiones menores.

"El rango de lesiones que tenemos obviamente o trauma en la cabeza. Tenemos huesos rotos. Hemos tenido alguna pérdida de una extremidad, por ejemplo, esas son las lesiones graves", informó la policía de Los Ángeles.

¿Por qué atropellaron a los reclutas de la policía de Los Ángeles?

Por el momento se desconocen las causas del accidente, sin embargo, el sospechoso ya fue identificado por la policía de Los Ángeles, se trata de un hombre hispano de 22 años, que se encuentra con lesiones menores, pero también fue llevado a un hospital.

La policía indicó que el sujeto se encuentra detenido y bajo investigación y en las pruebas de alcolímetro salió limpio..

"El conductor fue transportado al hospital local. salió negativo en la prueba de sobriedad de campo y sopló un 0.0 en el alcoholímetro. Entonces, la causa del accidente de cualquier cosa se desconoce en este momento".