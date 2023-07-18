VIDEO: Auto bomba explota en Pakistán; deja dos muertos y siete lesionados

Dos personas murieron y siete más resultaron lesionadas después de que un auto suicida explotara en la ciudad de Peshawar, en Pakistán durante este martes 18 de julio. El hecho quedó captado en un video de una cámara de vigilancia.

En las imágenes aparece un vehículo compacto, el cual se acerca a una camioneta perteneciente a grupo paramilitar Cuerpo Fronterizo de dicho país. Al acercarse a un costado de la camioneta, de pronto el automóvil explota y se convierte en una bola de fuego.

#VIDEO | El conductor del automóvil con el #explosivo también murió en el ataque.



Un grupo rebelde se adjudicó la autoría del coche bomba en Peshawar, #Pakistán.https://t.co/hwb8VukIAk pic.twitter.com/S3fc0ElHEc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 18, 2023

Pakistán investiga la explosión

“En esta explosión, un vehículo del Cuerpo Fronterizo era el blanco. Aparentemente, de lo que sabemos, se trató de un Dispositivo Explosivo Improvisado a bordo de un vehículo y estamos investigando otros ángulos también. Estamos consiguiendo apoyo del Departamento de Contraterrorismo, el área policial y otras agencias para investigar este incidente”, aseguró a la agencia Reuters Haroon Rasheed, superintendente en jefe de operaciones policiales en Peshawar.

El funcionario agregó que seis integrantes del Cuerpo Fronterizo resultaron con lesiones y debieron ser hospitalizados. Entre las dos personas muertas está quien conducía el auto con el explosivo.

El Ejército pakistaní expresó la semana pasada la preocupación de que los agresores de grupos rebeldes encontraran refugio en Afganistán, un país vecino, y amenazó con realizar una “respuesta efectiva”, después de que 12 de sus soldados murieran en dos ataques.

PAKISTAN -- Big explosion in Lahore pic.twitter.com/KWupSHkTKi — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) May 10, 2023

Grupo se declara autor del ataque

El grupo terrorista Tehreek-e-Jihad Pakistan, también conocido como el “Talibán Pakistaní” dijo ser el autor del ataque. La semana anterior, el mismo grupo armado atacó una base militar en la provincia de Balochistán, al suroeste del país, el cual dejó un saldo de cuatro militares muertos.

Los militantes islamistas han escalado los ataques después de romper un acuerdo de paz con el gobierno a finales del año 2022. Debido a ello, realizaron un ataque con explosivos en una mezquita en Peshawar a inicios de este año, la cual dejó un saldo de más de 100 personas muertas.

