Autobús cae en canal de Egipto; hay 19 muertos y varios heridos

Al menos 19 personas murieron y otras seis resultaron heridas luego de que el autobús en el que viajaban cayó en un canal en el norte de Egipto, informó el Ministerio de Salud del país.

En el autobús viajaban alrededor de 35 personas, cuando este se descarriló en una carretera y cayó en el canal Mansuriya, en la ciudad de Aga, Egipto, en la gobernación norteña de Daqahlia.

Los heridos fueron trasladados a clínicas cercanas para ser atendidos. El gerente del hospital central de Aga, Samer Sayed, dijo que recibieron alrededor de seis lesionados y diez cuerpos.

“Tuvimos información en la mañana de que un autobús se había descarrilado en una carretera y cayó en un canal en la ciudad de Aga. Los heridos comenzaron a llegar al hospital. Recibimos seis casos de heridos y diez cuerpos”.

|Reuters

Autobús que cayó en canal de Egipto deja seis heridos

Detalló que entre los heridos por el autobús que cayó en una canal, había uno que tenía fracturas de vértebras, por lo que fue remitido al hospital de Mansoura para que pudiera recibir apoyo especializado.

Otro ingresó en la unidad de cuidados intensivos por asfixia por agua, pero por fortuna los médicos lograron estabilizarlo. Otros dos lesionados fueron atendidos y salieron del hospital momentos después.

Mientras que uno caso más tuvo un shock nervioso y el último sufrió una fractura de fémur, por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente dentro de dos días, mientras recibe el tratamiento para prepararlo.

“En cuanto a los casos aquí en el hospital, la condición es estable y moderada en el caso de la mujer en la unidad de cuidados intensivos”.

