Autobús de pasajeros cae de un precipicio en Costa Rica; deja 9 muertos

Al menos nueve personas murieron en Costa Rica después de que el autobús en el que viajaban cayeran a un precipicio debido a un deslizamiento causado por las intensas lluvias.

Por el momento, algunos cuerpos de emergencia se encuentran trabajando en la zona tratando de rescatar al resto de los pasajeros.

"El Gobierno de la República lamenta profundamente el fallecimiento de las personas involucradas en el fatal accidente", dijo la Casa Presidencial en un comunicado.

El Gobierno de la República lamenta profundamente el fallecimiento de las personas involucradas en el fatal accidente de este sábado 17 de septiembre en la ruta nacional 1. pic.twitter.com/Mmjcv8PILV — Casa Presidencial 🇨🇷 (@presidenciacr) September 18, 2022

Socorristas reportan 30 personas desaparecidas

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado, cuando el autobús que recorría la ruta Cambronero en Costa Rica, la cual se encuentra a 70 kilómetros de la capital, se salió del camino por un alud de tierra y lodo en una región donde se han registrado fuertes tormentas en las últimas horas.

Durante la noche del sábado, se informó que los socorristas estaban tratando de encontrar alrededor de 30 pasajeros desaparecidos.

Rodrigo Chaves pospopne su salida a NY tras accidente de autobús

Debido al lamentable accidente, Rodrigo Chaves, Presidente de la República de Costa Rica, anunció su decisión de posponer su salida a Nueva York, donde participaría en la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además informó que continuará atendiendo la emergencia causada por las fuertes lluvias, las cuales han dejado severos daños en Costa Rica, por lo que decenas de familias se han visto obligadas a ser evacuadas de sus hogares.

Pospuse mi salida a New York adonde voy participar en la asamblea general de la ONU #UNGA77. Mañana daré seguimiento a la emergencia causada por las lluvias de las últimas horas. En caso necesario, haré más visitas a damnificados. Que dios bendiga y proteja a CR. — Rodrigo Chaves (@RodrigoChavesR) September 18, 2022

La Comisión Nacional de Emergencias mantiene una “alerta de alto riesgo” para seis de las siete provincias de la nación centroamericana, debido a que los fuertes aguaceros y la alta saturación de los suelos por las precipitaciones de la semana.

El Presidente de la República de Costa Rica envió un abrazo solidario y sus sinceras condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos durante el grave accidente del autobús, debido al deslizamiento de las rutas, provocados por las fuertes lluvias.

Con información de Reuters.

