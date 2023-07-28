El general de brigada Abdourrahmane Tiani se declaró presidente de Níger

El general de brigada Abdourrahmane Tiani, comandante de la Guardia Presidencial, se declaró a sí mismo presidente de Níger a través de un mensaje en la televisión estatal.

El general de brigada Abdourrahmane Tiani, comandante de la Guardia Presidencial nigerina, encabeza la junta militar responsable del golpe de Estado en Níger, organizada en el autodenominado Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CLSP).

Tiani apareció este viernes como presidente del CLSP en la televisión pública nigerina y por primera vez tras el golpe, liderado por la Guardia Presidencial y apoyado por las Fuerzas Armadas, para dar cuenta de los motivos de su acción.

Porqué dieron golpe de estado en Níger

En su discurso, Tiani criticó la política del depuesto gobierno del presidente Mohamed Bazoum en el área de seguridad, económica y social, y tachó su acción de "incoherente e ineficaz".

En materia de seguridad, denunció que Bazoum excluía colaborar con los vecinos Burkina Faso y Mali, gobernados también por una junta militar tras sendos golpes de Estado, cuando los tres países comparten la zona donde se produce más actividad yihadista.

"El enfoque de seguridad no ha permitido garantizar la seguridad a nuestro país a pesar de los grandes sacrificios de los nigerinos y el apoyo apreciado de nuestros socios exteriores", dijo el comandante de la Guardia Presidencial, cuyos efectivos llevaron a cabo el golpe este miércoles y mantienen retenido a Bazoum.

Según Tiani, los jefes militares han intentado sin éxito en varias ocasiones "llamar la atención de las altas autoridades sobre la incoherencia y la ineficacia de su gestión política en las cuestiones de seguridad".

Por ello, decidieron "intervenir" y tomar sus "responsabilidades. Los resultados no están a la altura de las expectativas de los nigerinos", añadió.

El general afirmó que la política de seguridad del gobierno derrocado consistía "en la liberación extrajudicial de varios jefes terroristas" y criticó a Bazoum por haber asegurado en una entrevista que "sus soldados que luchan por sus vidas son menos fuertes y aguerridos que los terroristas".

Según Tiani, de "seguir con los mismos enfoques" se corría el riesgo de asistir a la "desaparición progresiva e inevitable" del país.

Para el líder golpista, el gobierno de Bazoum "mostró sus límites" en asuntos como la mejora de la economía, la salud, la lucha contra la impunidad y la corrupción "en todas sus formas" y el "nepotismo".

Cuáles son los compromisos del nuevo presidente de Níger

El general de brigada Abdourrahmane Tiani aseguró que se respetarán "todos los compromisos internacionales suscritos por la República de Níger y los derechos humanos", y pidió a sus socios dar "todo el apoyo necesario" a la CLSP "en esta etapa crucial", así como confiar en las fuerzas nigerinas en su labor de mantener la unidad e integridad nacional.

A "los socios y amigos de Níger" les reclamó, "en esta etapa crucial", confiar en las fuerzas nigerinas en su labor de mantener la unidad e integridad nacional.

Presidente de Níger pide a la población mantener la calma

Finalmente, el líder golpista llamó a la población a la "serenidad, a la calma y a la vigilancia" para luchar "contra los retos de seguridad, económicos y sociales".

Presidente de Francia condena golpe en Níger

Desde Papúa Nueva Guinea, donde se encuentra realizando una visita en el marco de una gira por el Pacífico Sur, Emmanuel Macron condenó este viernes el golpe de Estado en Níger y lo calificó como "peligroso" para la región, en un momento en que las potencias occidentales buscan conservar como aliado a este país africano.

"Este golpe de Estado es completamente ilegítimo y profundamente peligroso para los nigerinos, para Níger y para toda la región", dijo Macron, que pidió la liberación del presidente, Mohamed Bazoum, retenido en su residencia.

Macron dijo asimismo que es imperativo que sea restablecido el orden constitucional y prometió apoyar la mediación de organizaciones, como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental o la imposición de sanciones contra los golpistas.

El presidente de Níger, Mohamed Bazoum, ha prometido proteger los logros democráticos "duramente conseguidos", tras ser detenido por tropas de élite que declararon haber tomado el poder en el país.

"Los logros obtenidos con mucha lucha serán salvaguardados. Todos los nigerinos que aman la democracia y la libertad velarán por ello", declaró Bazoum.