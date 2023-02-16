Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el viernes 17 de febrero

Checa qué autos descansan por las restricciones del programa Hoy No Circula, el cual es vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas.

De acuerdo con el calendario, para este viernes 17 de febrero los autos con Hoy No Circula son los que tengan engomado azul, terminación de placa 9 y 0, además del holograma 1 y 2. Dichas restricciones son para los coches en las 16 alcaldías de la capital y en 18 conurbados del Edomex.

Los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este viernes 12 de mayo de 2023

En el caso de los coches que son foráneos para la CDMX y la zona conurbada del Edomex descansan un día a la semana según el último dígito de las placas.

Por ejemplo, si la placa del coche termina en 5 no tiene derecho a circular en un horario de las 5:00 a las 11:00 horas de lunes a viernes, además de los sábados ya que se consideran autos con holograma 2.

Cuál es la multa si no sigues el Hoy No Circula en CDMX

La legislación vigente en la Ciudad de México indica que la multa por violar el Hoy No Circula es casi dos mil pesos. En el caso de la zona conurbada del Estado de México indica que la sanción monetaria es de más de mil pesos aproximadamente, por lo que se recomienda seguir las indicaciones del Hoy No Circula.

La multa también se aplia cuando existe el Doble Hoy No Circula en la capital del país y en la zona conurbada del Estado de México.

Qué municipios aplican el Hoy No Circula en el Edomex el 16 de febrero

Los autos que no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, de acuerdo con el programa Hoy No Circula para este martes 14 de febrero son los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula en CDMX viernes 17 de febrero

El programa Hoy No Circula fija restricciones para los vehículos con base a los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos, los cuales aplica según la terminación de placa y el color del engomado.

A eso se le añade las limitaciones adicionales de restricciones en periodos de contingencia ambiental que varían según su grado de severidad.

Los lunes descansan los del engomado amarillo. Los días martes tienen restricciones del Hoy No Circulan los autos con engomado rosa. Los vehículos con engomado rojo descansan los días miércoles.

Para los días jueves descansan los vehículos con engomado verde y el viernes, los del engomado azul.

Hoy No Circula Sabatino del 18 de febrero de 2023

Las restricciones para los vehículos se extienden para los sábados el cual se conoce como el programa Hoy No Circula Sabatino.

Los autos que descansan el 18 de febrero son los que tengan holograma sea 1, terminación IMPAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

El horario del programa Hoy No Circula Sabatino son las mismas que aplican para la semana, es decir, de las 5:00 a las 22:00 horas y durante el domingo se suspende.

Qué autos tienen que hacer la verificación en febrero de 2023 en CDMX

Según autoridades, la verificación en la CDMX y en el Edomex deben realizarla los autos que tengan engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6; además del engomado rosa, placas con terminación 7 y 8.

Se recuerda a los conductores que los autos que tienen que hacer la verificación durante el mes de febrero son los que no tienen adeudos de tenencia e infracciones.