¿Hay autos que no circulan el jueves 13 de octubre en CDMX y Edomex?

El jueves 13 de octubre los autos que no circulan son los que tienen vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2, en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

Los autos que no circulan el jueves 13 de octubre es a partir de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula?

La multa por violar el Hoy No Circula durante el jueves 13 de octubre es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex, será de más de mil pesos.

Municipios de Edomex con Hoy No Circula

Existen 18 municipios del Edomex en donde los autos no circulan por las restricciones de este programa.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula octubre 2022

Viernes 30 de septiembre: vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario del Hoy No Circula puede cambiar sin previo aviso si así lo determina la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en caso de que haya altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y se active la Fase I de contingencia ambiental.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy? En caso de que no se entienda el calendario del Hoy No Circula, el gobierno capitalino habilitó un portal en el que el conductor puede meter su número de holograma, además del último dígito de su placa.

La página del Hoy No Circula arrojará los resultados para cada vehículo y se conocerá cuándo circula durante los siguientes seis meses.

Qué autos tienen que hacer la verificación

En octubre los autos que tienen que realizar la verificación vehicular tanto en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado rojo, terminación 3 y 4, además del engomado verde, terminación de placa 1 y 3.