Qué autos no circulan el miércoles 26 de octubre en CDMX y Edomex

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este miércoles 26 de octubre los autos que no circulan son los que tienen engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2, restricciones que aplica en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

Los autos de estas especificaciones que no circulan aplica de las 5:00 a las 22:00 horas del miércoles 26 de octubre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Hoy No Circula para autos foráneos

Los autos foráneos que no circulan un día a la semana, según la terminación de su placa que indica el calendario del programa.

Su circulación es limitada: de las 5:00 a las 11:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 5:00 a las 22:00 horas.

Multa para autos que no circulan el 24 de octubre

La multa por no seguir las restricciones del Hoy No Circula el miércoles 26 de octubre es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. En tanto, la sanción en el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

Municipios de Edomex con Hoy No Circula

Existen 18 municipios del Edomex en donde los autos no circulan por las restricciones de este programa.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula octubre 2022

En caso de que se presenten altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y se active la Fase I de contingencia ambiental, el siguiente calendario cambiaría y se aplican las medidas que determine la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Viernes 28 de octubre: vehículos con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/1wTc0k0pOX — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 23, 2022

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX habilitó un portal para ayudar a saber si tu auto no circula con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de su placa, se conoce si el auto circula hoy.

La página del Hoy No Circula mostrará los resultados para cada vehículo y se conocerá cuándo circula ese día durante los siguientes seis meses.

Qué autos tienen que hacer la verificación

Los autos que tienen que realizar la verificación vehicular tanto en la CDMX y en el Edomex durante octubre son los que tienen engomado rojo, terminación 3 y 4, además del engomado verde, terminación de placa 1 y 3.