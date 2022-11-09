Cuáles autos no circulan el miércoles 9 de noviembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula indica qué autos no circulan durante el miércoles 9 de noviembre son aquellos que tengan el engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2, en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

Los autos no circulan de las 5:00 a las 22:00 horas del miércoles 9 de noviembre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Hay Hoy No Circula para autos foráneos?

Los autos foráneos que no circulan un día a la semana, según la terminación de su placa que indica el calendario del programa.

El horario de circulación para los autos es de las 5:00 a las 11:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 5:00 a las 22:00 horas.

Qué ocurre si te agarran en el Hoy No Circula

La multa por no seguir las restricciones del Hoy No Circula es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex, será de más de mil pesos.

Municipios de Edomex con Hoy No Circula

Estos son los 18 municipios del Edomex en donde los autos no circulan por las restricciones de este programa Hoy No Circula.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

El Doble Hoy No Circula es una medida que se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Calendario del Hoy No Circula noviembre de 2022

Jueves 10 de noviembre: vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 11 de noviembre: vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/MvGtQalkYB — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 6, 2022

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX habilitó un portal en el con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de su placa, se conoce si el auto circula hoy.

El sitio Hoy No Circula arrojará los resultados para cada vehículo y se conocerá cuándo circula ese día durante los siguientes seis meses.

Qué autos tienen que hacer la verificación

En noviembre, los autos que deben realizar la verificación vehicular en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado rojo, terminación 3 y 4, además del engomado verde, terminación de placa 1 y 3.