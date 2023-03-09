Avalan diputados reforma sobre violencia vicaria, pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó reformas que definen e incorporan la violencia vicaria en contra de las mujeres en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El dictamen se aprobó por unanimidad de 460 votos y fue resultado de iniciativas diversos grupos parlamentarios.

Establece que la violencia vicaria es la acción u omisión que se comete en contra de una mujer, por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho, con la intención de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento y separarla de sus hijos.

Dictamen será analizado en el Senado de la República.

La reforma precisa que incurre en violencia vicaria quien sustraiga, retenga, oculte, maltrate, amenace, ponga en peligro la integridad y salud, violente física, económica, psicológica o sexualmente a las hijas e hijos de mujeres.

Así como en los casos en que interpongan procedimientos judiciales falsos o conductas procesales dilatorias para impedir la convivencia o guarda y custodia con el propósito de dominar, manipular, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres e incluso provocar el suicidio, feminicidio u homicidio de las madres y de sus hijas e hijos.

La reforma señala que el Ministerio Público y en general las autoridades jurisdiccionales deberá decretar medida para salvaguardar la integridad física y psicológica de las mujeres y sus hijos cuando exista violencia vicaria.

Los diputados establecen en la reforma que los Poderes Legislativos, Federal y locales considerarán tipificar y sancionar el delito de violencia vicaria y causa de divorcio sin derecho a recuperar la patria potestad.

Esta reforma distinta a la que aprobaron los senadores.

Ivonne Ortega, diputada por MC, alertó “El lugar más peligroso para una mujer es muchas veces su mismo hogar, y es ahí, en el seno familiar, donde comienza a manifestarse la más cruel de las violencias de género, la violencia vicaria. Este tipo de violencia se distingue de las otras, porque en ellas el agresor utiliza y daña a las hijas y a los hijos de la víctima, con el único fin de causar sufrimiento para ella”.

La prisita Melissa Vargas señalo “La realidad hoy nos rebasa. En México existe un registro de 205 casos al respecto, de los cuales el 80 % de las mujeres fueron separadas de sus hijos de manera inesperada, porque ese también es otro mecanismo y otro modo de dañarlas fundamentalmente, en donde se les deja de ver a sus hijos, se les sustrae a sus hijos para que no puedan volver a verlos, aun teniendo la guarda y custodia de sus hijos”.

En Morena, Claudia Hernández considero que hoy se pone un alto a la violencia que más duele a las mujeres “La violencia vicaria hoy se convierte en una violencia de género. Por todas las madres y por todos sus hijos, nunca más guardaremos silencio. Ni una madre sin sus hijas y sin sus hijos, y ni una hija o hijo sin su madre”.

Ahora el dictamen será analizado por el Senado de la República. Esta es una reforma distinta a la que aprobaron los senadores.