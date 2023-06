SCJN va por avalar nacimientos navideños en espacios públicos

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), busca respaldar la colocación de nacimientos navideños en espacios públicos y acargo del erario.

El proyecto de sentencia relacionado con las fiestas decembrinas, será analizado el próximo miércoles por los cinco integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal del país.

Se trata del caso de Mérida, Yucatán, en donde fueron colocados nacimientos cristianos, pero a la vez otros elementos relacionados con la Navidad; sin embargo, un ciudadano buscó ampararse contra el Ayuntamiento pues, dijo, destinó recursos públicos al colocar la representación cristiana.

La propuesta no detectó en los nacimientos, violación a la libertad religiosa

La propuesta de Arturo Zaldívar destaca que los nacimientos se colocaron en el contexto de una política urbana más amplia, consistente en decorar temporalmente distintos puntos del espacio público durante las fechas decembrinas, incluyendo 10 glorietas y dos parques públicos, con elementos alusivos a la celebración de la Navidad.

“Es que en otros puntos de Mérida colocaron soldados cascanueces, bastones, juegos de luces de colores, la figura de un reno con suéter, esferas gigantes, renos hechos de luces, muñecos de nieve, pinos con moños, figuras de Santa Claus, figuras de duendes, montículos de regalos, la figura de un trenecito, estrellas, casitas nevadas, un caballo de juguete, piñatas gigantes y papel picado”, detalla.

Los nacimientos impugnados no evidencian preferencia católica o cristiana

En su propuesta desglosa que aunque uno de los nacimientos se colocó al interior de la Plaza Grande ubicada en el centro histórico de Mérida, los otros diez adornos —de dimensiones equivalentes o incluso mucho más grandes— fueron colocados en glorietas ubicadas en algunas de las avenidas más importantes de la ciudad, con una notoriedad mucho más evidente para cualquier transeúnte que circule o atraviese estos diez puntos de la ciudad.

“Esta Sala advierte que, por su carácter estático y tamaño, las personas conservan la posibilidad de distanciarse de los nacimientos impugnados y seguir disfrutando de las áreas públicas en las que se situaron. Por último, el hecho de que las figuras decorativas colocadas por el Ayuntamiento constituyan imágenes típicamente asociadas con la Navidad, resulta insuficiente para evidenciar una preferencia estatal por la religión cristiana o católica, pues dicha celebración también admite diversas interpretaciones, incluyendo el que se trataba de una festividad que pueden celebrar personas no religiosas”, se expone.

“Nacimientos navideños no tienen como fin evangelizar": Especialistas

Para el abogado y especialista Héctor Hidalgo, la propuesta destaca que los Nacimientos navideños no tienen como fin evangelizar a las personas y no obligan a los ciudadanos, incluidos los que no profesan ningún tipo de culto, a intervenir activamente en algún acto de fe que pueda representar algún tipo de conversión religiosa e incluso favorecen la cultura.

“Es claro que la autoridad puede destinar recursos y espacios públicos para la colocación de nacimientos de Jesucristo mientras esto no constituya un involucramiento sustancial del Estado con determinada religión, es decir, que exista un claro favoritismo para determinada fe”, señaló.

Explicó que, a diferencia del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, el del ministro Zaldívar “me parece bueno, ya que es evidente que el paso del tiempo ha cambiado el propósito de los nacimientos de Navidad, que ya no tienen como finalidad mandar un mensaje eminentemente religioso, con lo cual se salvaguardan los derechos de las personas que no profesan ninguna fe”.