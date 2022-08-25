Avanzada presidencial de Petro es atacada a balazos

La avanzada de seguridad del presidente de Colombia, Gustavo Petro fue atacada a balazos en la región del Catatumbo fronteriza con Venezuela. El ataque ocurrió la tarde del miércoles.

El presidente que tomó posesión el pasado 7 de agosto, tiene previsto viajar a la región el viernes.

El convoy no se detuvo ante falso retén

En un comunicado a la opinión pública y a los medios de comunicación el gobierno colombiano detalló que el hecho se registró en el Sector San Pablo (Tarra), cuando por lo menos seis sujetos tendrían instalado un retén ilegal. La caravana hizo caso omiso al "pare", motivo por el cual fueron impactados con armas de fuego.

En el comunicado precisó que uno de los vehículos no alcanzó a pasar el retén y otro quedó pinchado. Allí quedaron retenidos dos vehículos y un conductor de la Unidad

Nacional de Protección (UNP), quien posteriormente fue liberado.

Los otros automotores y sus tripulantes lograron pasar el retén. Las personas están bajo protección de las autoridades.

Colombian President Gustavo Petro attends a news conference with Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, in Bogota, Colombia August 24, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez|LUISA GONZALEZ/REUTERS

En su cuenta de Twitter, el presidente Petro pidió el fin de la violencia.

Esto es lo que debe acabar en el país. No más violencia.



Aunque solo cosas fueron afectadas y se salvaron los seres humanos, el trabajo del gobierno seguirá empeñado en que es la hora de la Paz. https://t.co/LlPJ2rCquM — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2022

En El Tarra se concentra la mayor cantidad de narcocultivos de Colombia.