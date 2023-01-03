La avenida que rodea al estadio Maracaná será llamada Pelé

El alcalde de Río de Janeiro informó que la avenida Radial oeste, que rodea al estadio Maracaná, será renombrada con el nombre de Pelé, en honor a la leyenda brasileña del futbol.

El alcalde Eduardo Paes añadió que la información se dará a conocer el día de mañana a través del boletín oficial.

“La avenida Radial Oeste que rodea el Maracaná pasará a ser llamada apartir de mañana avenida Pelé. El decreto se publicará en el boletín oficial de mañana”, indicó Eduardo Paes a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Después, el alcalde compartió una encuesta en sus redes sociales preguntando si la avenida que rodea al estadio Maracaná debía ser renombrada solamente con el nombre de Pelé o como”Rei Pelé”, y la mayoría de las personas votaron por la segunda opción.

A Avenida Radial Oeste que circunda o Maracanã passará a se chamar amanhã de Avenida Pelé! O decreto sairá publicado no Diário Oficial de amanhã! pic.twitter.com/f8nuhbhCR1 — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 3, 2023

Cabe recordar que se buscaba que el estadio Maracaná fuera bautizado como Pelé, sin embargo, el gobierno de Río de Janeiro tuvo que rechazar la petición, por lo que acordaron que la avenida que lo rodea sería la que llevaría el nombre del rey del futbol.

Muita gente sugerindo que a Radial Oeste passe a se chamar Rei Pelé ao invés de simplesmente Pelé! O que você acha? — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 3, 2023

Una gran multitud se despide de Pelé

Alrededor de 230 mil personas acudieron este martes al funeral de Pelé para despedirse del rey del futbol y acompañarlo en su recorrido fúnebre desde el estadio del Santos hasta el cementerio donde quedarán sus restos.

El velorio de 24 horas en el estadio Vila Belmiro por Pelé, fallecido la semana pasada a los 82 años tras luchar contra un cáncer de colon durante un año, terminó el martes por la mañana y su féretro fue trasladado en procesión por la ciudad para un entierro privado.

El cortejo se detuvo ante la casa de su madre, de 100 años de edad, donde la multitud que llenaba las calles aplaudió. La hermana de Pelé lo observaba entre lágrimas desde un balcón.

La gente había formado largas colas fuera del estadio de Santos, la ciudad donde Pelé vivió la mayor parte de su vida, y esperó hasta tres horas para presentar sus respetos incluso durante la noche, según el Club de Futbol Santos.

