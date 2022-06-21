VIDEO: Avión con 151 pasajeros se incendia al aterrizar en Miami

Un avión con 151 pasajeros a bordo, procedente de Santo Domingo, se incendió durante el aterrizaje en el aeropuerto de Miami, Florida, Estados Unidos, luego de que la aeronave reportó un problema con su tren de aterrizaje.

De acuerdo con los primeros reportes, el avión que se incendió en el aeropuerto de Miami pertenece a la aerolínea dominicana Red Air.

Los aproximadamente 140 pasajeros y 11 tripulantes que viajaban a bordo fueron evacuados. Los informes indican que cuatro personas sufrieron heridas leves, sin embargo fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

En algunas imágenes que circulan en redes sociales se puede ver el avión en medio de las llamas, mientras camiones de bomberos intentan controlar el fuego.

En otro video se observa cómo los pasajeros descendieron por su propio pie del avión cuando el fuego apenas comenzaba a apoderarse de una de las alas de la aeronave.

Debido al accidente con el avión, dos pistas de aterrizaje del aeropuerto de Miami fueron cerradas por precaución y se retrasaron algunos vuelos.

#ULTIMAHORA | Se incendia avión luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami; venía procedente de Santo Domingo, República Dominicana.



Primeros reportes indican que pertenece a la línea dominicana Red Air. pic.twitter.com/3alRxd4c5o — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 21, 2022

Avión choca contra puente en Miami

Este es es segundo incidente que ocurre en un avión en Miami, en lo que va del año, el pasado 14 de mayo una aeronave privada chocó contra el puente Haulover, golpeando una camioneta que se encontraba en el lugar. Ese accidente dejó un muerto y cinco heridos.

Según la FAA, un Cessna 172 de un solo motor perdió potencia y aterrizó en el puente Haulover Inlet en la ruta A1A, golpeando un vehículo mientras aterrizaba.

En esa misma semana, un pasajero sin ninguna experiencia aterrizó de emergencia un avión en el aeropuerto de Miami, cuando el piloto quedó incapacitado para hacerlo.

Por lo que la torre de control guió al pasajero a través de su radio para que pudiera aterrizar correctamente en el aeropuerto, por fortuna, todo salió bien y no se registraron lesionados.