Avión aterriza de emergencia en La Habana por humo en la cabina

Un avión de Southwest Airlines con destino a Fort Lauderdale desde La Habana se vio obligado a regresar al aeropuerto José Martí de Cuba el domingo después de que un motor se incendiara tras el impacto de un ave, según un video de un teléfono celular grabado por un pasajero y reportes de medios.

NBC 6 News en Florida informó que un portavoz de Southwest Airlines había confirmado el incidente.

"El vuelo de Southwest n.º 3923 que partía de La Habana, Cuba, hacia Fort Lauderdale, Florida, el domingo por la mañana supuestamente experimentó impacto de aves en un motor y en el morro de la aeronave poco después del despegue", dijo el portavoz al canal de noticias.

Asimismo refirió que la tripulación del avión siguió "el procedimiento establecido y se autorizó su aterrizaje en el aeropuerto de La Habana".

"Los pasajeros fueron evacuados y se encuentran en buen estado. Se investigan las causas que originaron dicho suceso", añadió.

El reporte de noticias dijo que no hubo heridos graves y que todos los pasajeros estaban a salvo en tierra en La Habana.

#Cuba 🇨🇺 Momentos de terror tras incendiarse uno de los motores de un vuelo de Southwest Airlines poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de La Habana. El avión realizó un aterrizaje de emergencia luego de que la cabina se llenara de humo.



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Captan humo en cabina de avión de Southwest

Las imágenes del teléfono celular mostraron humo llenando la cabina del avión mientras unos padres en pánico parecían explicarles a sus hijos cómo colocar las máscaras de oxígeno.

Las luces de emergencia dentro del avión estaban encendidas y las imágenes mostraban a pasajeros evacuando el avión a través de toboganes de emergencia en la pista del aeropuerto más grande de Cuba, mientras los bomberos y los camiones observaban.

Vecinos residentes en la zona del aeropuerto de La Habana compartieron en las redes sociales fotos del incidente, en el que se ve el avión de Southwest sobre la pista y cuando un coche del cuerpo de bomberos vierte agua sobre el aparato.