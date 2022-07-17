VIDEO: Avión ucraniano de carga se estrella al norte de Grecia

La noche de este sábado, un avión Antonov An-12 cargo de origen ucraniano que transportaba 'materiales peligrosos' desde Serbia, con destino a Bangladesh, se estrelló al norte de Grecia, dejando 8 muertos.

El hecho fue registrado en videos de testigos a través de redes sociales, en ellos se observa una bola de fuego sobre el pueblo de Paleohora, cerca de la ciudad de Kavala, que atraviesa un campo hasta estrellarse, dejando una columna de humo a su paso.

De acuerdo con los primeros informes, el avión pertenecía a una empresa de origen ucraniano.

El momento del accidente del avión de transporte ucraniano An-12 en Grecia, las fuentes informan que el avión transportaba carga militar, se desconoce el destino de los miembros de la tripulación. pic.twitter.com/ZWR0CvPe3g — aapayés (@aapayes) July 17, 2022

Avión ucraniano reportó una falla en su motor antes de estrellarse

Asimismo se reveló que, momentos antes del accidente, el piloto informó sobre una emergencia al interior del avión y solicitó un aterrizaje de emergencia.

En dicho informe detalló que tenían un problema en el motor; sin embargo, la señal se perdió y no se supo más del avión hasta que se estrelló en Grecia.

Tanto el piloto, como el resto de la tripulación, conformada por ocho personas, murieron debido al impacto.

Avión transportaba 'materiales peligrosos'

A través de un comunicado, las autoridades de Grecia detallaron que el desastre fue atendido por 15 bomberos en 7 camiones, los cuales trabajaron para apagar el incendio que provocó el avión al estrellarse.

De igual forma, confirmaron que el material que transportaban es 'peligroso', por lo que llegaron 15 elementos más y un equipo especial para ayudar con las labores; también pidieron a la población mantenerse al interior de sus casas con las ventanas cerradas en caso de vivir cerca.

Los testigos aseguraron escuchar explosiones desde el avión ucraniano en llamas, una vez que se estrelló en Grecia.