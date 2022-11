Venezolanos agradecen ayuda en Matamoros, Tamaulipas

Jean Carlo es originario de Caracas, Venezuela actualmente está en Matamoros, Tamaulipas pues fue expulsado de los Estados Unidos junto a más de 100 venezolanos.

Aunque la mayoría decidió viajar a la Ciudad de México él optó por buscar apoyo en la ciudad fronteriza donde logró la ayuda que requería.

“Pues digamos se puede decir que bien gracias a Dios, hemos contado con el apoyo de los mexicanos acá que nos han brindado bastante apoyo, digamos no tan sólo a mí a mis compañeros también tanto con comida, como con ropa, con estadía también, no me puedo quejar pues gracias a Dios, Dios no se olvida de nosotros”, señala Jean Carlo.

Afortunadamente, según el joven venezolano que llegó con el primer grupo expulsado, ninguno de sus compañeros se quedó sin ayuda pues la mayoría logró alojarse en la casa migrante.

“Gracias a Dios no, el refugio de migrantes en Matamoros ahí les brindaron un apoyo bastante y ahí se quedaron aproximadamente 200 venezolanos que salieron de acá y mientras hacían el trámite para irse a ciudad de México porque no todos, pues no todos contaron con la información de qué podía hacerse ese trámite para pasar a Estados Unidos -Primero es irse a la ciudad de México - exactamente se fueron al D.F., hay muchos que se están regresando nuevamente”.

Jean Carlo recuerda que desde el primer día se encontraron con gente que les dio la mano, pues tenían días sin bañarse, sin comer y sin dinero.

“Digamos que no me ha ido mal pero hay personas que si les ha ido mal, digamos que no todos contamos con la misma suerte pero gracias a Dios si hay personas buenas, si las hay, aquí las hay, aquí nos han ayudado mucho y de hecho desde el primer día que llegamos aquí ayudándoles a triunfar nos dieron ropa, nos dieron cepillo de dientes, crema dental, nos dieron muchas cosas gracias a Dios le doy por eso, que Dios los bendiga bastante”.

Este migrante dice que no puede regresar a su país pues sería considerado desertor a la patria y su futuro sería la cárcel, por eso tiene la esperanza de que en los próximos días le aprueben el asilo y pueda regresar a los Estados Unidos.