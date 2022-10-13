Sale a subasta el balón de históricos goles de Maradona a Inglaterra

La pelota, el esférico... el balón con el que "El diez" Diego Armando Maradona le anotó un par de históricos goles a la selección de Inglaterra durante los cuartos de final en la Copa del Mundo de México en 1986, fue puesto en subasta y se espera que se vendido en por lo menos 2.5 millones de libras, unos 56 millones de pesos.

Cabe recordar que durante el Mundial de "México 86", Diego Armando Maradona, marcó el famoso gol de "La Mano de Dios" y tan solo unos minutos después, anotó otro gol luego de esquivar a medio equipo rival, un gol que ha sido catalogado por muchos como el mejor de la historia de los Mundiales.

Subastarán la pelota ⚽️ con la que Diego Maradona 🇦🇷🔟 convirtió sus dos goles contra Inglaterra en México 86. Lo confirmó la casa Graham Budd Auctions. Será el 16 de noviembre. El propietario actual es Ali Bin Nasser, árbitro de aquel partido. pic.twitter.com/bKePEFIfz5 — VarskySports (@VarskySports) October 13, 2022

"El gol del siglo", la obra de "arte" de Diego Armando Maradona

El balón de este par de históricos goles de Maradona en contra de Inglaterra, lo vende el árbitro tunecino Ali Bin Nasser, quien ofició aquel partido de los cuartos de final en el Mundial de México en el año de 1986.

Bin Nasser, árbitro profesional de fútbol, señala que: "Este balón forma parte de la historia del fútbol internacional. Es el momento adecuado para compartirlo con el mundo. Espero que el comprador esté en condiciones de exponerlo o compartirlo con el público de alguna manera".

Un gol que trasciende los tiempos, en #ElMesDel10 recordamos la obra de arte de Diego Maradona 🇦🇷🎨#DiegoEterno 🔟♾️ — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 11, 2022

Balón de históricos goles de "El Diez" contra Inglaterra en Mundial de México 86, sería vendido en más de 56 millones de pesos

La subasta del balón de los históricos goles de Maradona contra Inglaterra será llevada a cabo por Graham Budd y tendrá lugar el 16 de noviembre de 2022 y los postores podrán registrarse y pujar "en línea" a partir del próximo día 28 de octubre (2022).

Cabe recordar que la "camiseta" que Diego Armando Maradona utilizó durante ese mismo partido, fue vendida en 7.14 millones de libras a principios de este año, unos 142 millones de pesos.

Diego Maradona "El Diez", quien es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, falleció en noviembre del año 2020 a los 60 años de edad.