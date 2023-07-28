Banco de alimentos da comida a actores y guionistas de Hollywood en huelga

Un banco de alimentos de Los Ángeles creado para ayudar a las familias con bajos ingresos acude ahora en ayuda de los actores y guionistas de Hollywood en huelga y en apuros, algunos de los cuales se acercan por comida gratis.

El World Harvest Food Bank de Venice ha abierto sus puertas para ayudar a los miembros del Sindicato de Actores (SAG) y del Sindicato de Guionistas (WGA) en Hollywood, que deben mostrar sus carnés del sindicato para recibir una bolsa de alimentos, incluidos productos frescos.

Muchos de nosotros tenemos entre tres y cuatro trabajos para conseguirlo. Apenas somos de clase media. Kristina Wong / Miembro del SAG

"No tenemos seguro, sufrimos inseguridad alimentaria y lo que veo aquí es gente que llora porque literalmente no sabe cómo va a ganarse la vida", añadió Kristina Wong, miembro del SAG de Hollywood.

💬 Ron Perlman has a message for his fellow #sagaftramembers: "We gotta stay together, and we gotta realize that what we're asking for is simple, American decency."



Thank you for coming out and showing your #SAGAFTRAstrong support, Ron! 💪 pic.twitter.com/lHVwrQue0A — SAG-AFTRA (@sagaftra) July 27, 2023

Los actores de Hollywood se declararon en huelga el 14 de julio y los guionistas el 2 de mayo, en la primera huelga doble en 63 años, lo que obligó a los estudios a interrumpir muchas producciones en Estados Unidos y el extranjero.

Ambos sindicatos de Hollywood exigen a los estudios una mayor remuneración y que se restrinja el uso de la inteligencia artificial, que ponen en peligro sus medios de vida.

Wong quería encontrar formas de ayudar a sus compañeros del sindicato, y para ello se puso en contacto con el fundador del banco de alimentos, Glen Curado.

Curado creó el banco de alimentos en 2007 con el objetivo de servir a los miembros empobrecidos de la comunidad, al tiempo que abogaba por un sistema de cero residuos para proteger el planeta.

"Cuando hice esta oferta a SAG y WGA, me quedé realmente impresionado porque la gente venía aquí y no tenía dinero, estaban perdiendo sus casas y sus coches", dijo Curado.

Al igual que Wong, dice que ha visto a gente derramar lágrimas al compartir las dificultades a las que se han enfrentado tanto antes como durante las huelgas.

World Harvest Food Bank Offering Free Groceries to Striking Writers and Actors https://t.co/RoJqbyElD2 — The Hollywood Reporter (@THR) July 27, 2023

¿Qué ha pasado con la huelga de actores y guionistas de Hollywood?

El sindicato Writers Guild of America (WGA) y SAG-AFTRA han presentado una queja ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales contra NBCUniversal, según informó el Hollywood Reporter.

We are committed to the safety of our members and have not ruled out the possibility of legal action #WGAstrong https://t.co/56uTGPrWJj — Writers Guild of America West (@WGAWest) July 27, 2023

El sindicato de Hollywood afirmó que la empresa está infringiendo su libertad para hacer huelgas y poniendo en peligro a sus miembros al obstruir la acera pública que colinda con el estudio de NBCUniversal California durante un proyecto de construcción en marcha, dice el informe, citando una queja que el WGA presentó ante la agencia federal.

Actores de Hollywood se unieron a la huelga de guionistas de cine y televisión por primera vez en 63 años la semana pasada, animando y coreando a las puertas de los principales estudios con peticiones de una mayor remuneración en la era del streaming y restricciones en el uso de la inteligencia artificial.