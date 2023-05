¡Se rifó! Ariadna Montiel entrega la tarjeta del Banco del Bienestar a domicilio en CDMX

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, compartió en sus redes sociales el momento en que sorprendió a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez para repartirles la tarjeta del Banco del Bienestar, luego que algunos derechohabientes externaron su preocupación por no poder recoger el plástico de manera presencial.

En la imagen compartida por la secretaria de Bienestar, afirmó que realizó visitas domiciliarias a los adultos mayores que no han logrado recoger la tarjeta, pues, se acerca la fecha límite y en caso de no hacerlo no podrán disfrutar los beneficios que otorgan.

“Porque no hay nada más satisfactorio que servir al pueblo, hoy anduve recorriendo nuestra querida CDMX en la alcaldía Benito Juárez realizando visitas domiciliarias a adultos mayores que tienen dificultades para ir al módulo de bienestar a realizar el cambio a la tarjeta del Bienestar”, dijo Montiel.

Requisitos recoger la nueva tarjeta del Banco del Bienestar

Acudir a los módulos del bienestar requiere tiempo, por lo que, es importante conoces los requisitos para recoger la nueva tarjeta del Banco del Bienestar y que no te regresen a casa, estos son:



Identificación oficial vigente con fotografía.

Acta de nacimiento.

CURP de reciente impresión.

Comprobante de domicilio

Número de teléfono celular para mensajes SMS.

¿Hasta cuándo puedo recoger la tarjeta del Banco del Bienestar en CDMX?

El plazo original vencía el domingo 30 de abril; sin embargo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que la fecha límite sería ampliada hasta el 31 de mayo, esto con la intención que “ninguna persona se quede sin pago.

Para la Ciudad de México se instalaron 31 Módulos de Bienestar que están en un horario de 9:00 horas a 16:00 horas, así lo dio a conocer la delegada de Programas para el Desarrollo, Estefany Correa García.

Razones por las que me pueden cancelar la tarjeta del Banco del Bienestar

Pertenecer al programa del Bienestar te da una serie de beneficios, como el apoyo de los pagos; sin embargo, también implementa obligaciones que los derechohabientes tienen que cumplir para seguir recibiendo el estímulo; el gobierno de México elaboró una serie de al menos cuatro requisitos para no caer en irregularidades que te lleven a dejar de percibir los ingresos por ser adulto mayor: