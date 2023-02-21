Banobras, quinto banco más grande del sistema financiero en México

El Banco Nacional de obras y Servicio Público (Banobras) cumple 90 años y su director Jorge Mendoza Sánchez destacó que actualmente es el quinto banco más grande del sistema financiero en México.

Agregó durante la mañanera de hoy la labor de Banobras que ha hecho a lo largo de ese tiempo, principalmente en la actual administración, en donde ha financiado proyectos trascendentales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

#EnLaMañanera | El director de #Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, consideró que este banco ha vuelto a su esencia de apoyo a la sociedad. Esto durante la celebración de los 90 años de esta institución pic.twitter.com/GhGx7FzU0j — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 21, 2023

Al respecto, el Presidente destacó durante la mañanera de hoy que Banobras es una institución importante para el desarrollo de México.

“Hemos vuelto a la parte histórica y social. En los últimos cuatro años hemos incrementado el Banco en 26% y nos consolidamos y este crecimiento dio buenos resultados financieros”, indicó.

Banobras ha apoyado con más de 480 mil millones de pesos para proyectos prioritarios

“Hemos logrado desembolsar 486 mil millones de pesos a programas prioritarios al sur sureste y hemos apoyado en energía. Hemos hecho un esfuerzo para financiar a los estados con 221 mil millones de pesos, como Veracruz, Nuevo León y otros 724. Hemos logrado otorgar créditos a 200 municipios y siete municipios y para quienes no tomaron el crédito asistencia en mil 356 pesos”, expresó.

Director de Banobras felicita a personal que labora

Jorge Mendoza Sánchez felicitó a las más de mil personas que laboran en Banobras, pues aseveró que su labor ha sido importante a lo largo de estos 90 años al apoyar al desarrollo del país.

Banobras, dijo, es el primer banco de desarrollo creado en México, creado en la época postrevoluciuonaria en donde carecía de los servicios básicos.

Algunas de las obras emblemáticas que ha financiado a lo largo de 90 años, entre las que se encuentran la carretera México-Puebla, Circuito Interior, Ciudad Universitaria, el aeropuerto de Monterrey y la Torre Insignia en Tlatelolco.