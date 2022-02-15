Barco pesquero español se hunde en Canadá y deja al menos 7 muertos

Un barco pesquero español se hundió al este de la costa de Canadá, dejando al menos siete tripulantes muertos y otros tres fueron rescatados de una balsa salvavidas.

A través de redes sociales, el Salvamento Marítimo de España informó que recibió dos alertas del barco pesquero “Villa de Pitanxo” a las 5:24 horas de la madrugada del 15 de febrero, motivo por el cual intentaron contactarlo sin éxito.

Tras no recibir ninguna señal, se movilizaron de forma inmediata a dos pesqueros que se hallaban más próximos al lugar de la emergencia, el Playa Menduiña Dos y el pesquero portugués Novo Virgem da Barca.

Al llegar a las aguas de Terranova, el salvamento inició “con inquietud y preocupación" las tareas de búsqueda y rescate de la tripulación del barco pesquero gallego.

El dispositivo marítimo y aéreo de búsqueda desplegado a 450 km al ESE de Terranova está formado por un avión, dos helicópteros, un pesquero español y otro portugués. A primera hora de la tarde se incorporará un buque canadiense y esta madrugada una fragata del JRCC Halifax pic.twitter.com/YIjpsN4aM3 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) February 15, 2022

Socorristas buscan supervivientes del barco pesquero español

El barco pesquero español “Villa de Pitanxo”, se hundió a unos 450 kilómetros al este-sureste de Terranova, Canadá, el cual contaba con una tripulación de 26 personas compuesta por 16 españoles, cinco peruanos y cinco ghaneses,

Por esta razón, los socorristas buscaron en las frías aguas de Canadá a los supervivientes; sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Galicia, de donde procedía el barco pesquero y varios de sus tripulantes, informó "Han aparecido 7 personas muertas".

También, agregó que dos de los pesqueros gallegos que se encontraban en las proximidades, fueron los que mayormente rescataron a dichos cadáveres.

Sin embargo, la representante del Gobierno nacional Maica Larriba agregó que los socorristas habían visto cuatro balsas salvavidas del barco pesquero, de las cuales solo habían podido llegar a tres de ellas.

El pesquero español Playa Menduiña Dos confirma a @salvamentogob el rescate de 3 supervivientes y 6 cuerpos.Continúan las operaciones de búsqueda.Condiciones meteorológicas en zona: viento de componente SW 30/35 kn, mar gruesa de 4 o 5 metros y visibilidad temporalmente reducida pic.twitter.com/YLY1EtdQSV — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) February 15, 2022

Detalló que dos de ellas estaban completamente vacías y en otra se encontraron solo a tres supervivientes en un estado de shock hipotérmico porque la temperatura del agua es muy baja.

En cuanto a la cuarta balsa restante, los rescatistas continuarán intentando llegar a ella.

El 9 de febrero, en México se hundió una embarcación en Cozumel, dejando un desaparecido.

Además, el 9 de febrero se reportó que siete náufragos cubanos fueron rescatados en aguas de Quintana Roo.