¡Aún tenía el cordón umbilical! Bebé recién nacida hallada en un contenedor de basura en Ecuador

Una bebé recién nacida fue abandonada en un contenedor de basura en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Ciudadanos de la ciudad ecuatoriana que encontraron a la bebecita, reportaron el hallazgo al Servicio Integrado de Seguridad de Ecuador, mejor conocido como ECU 911.

Los servicios de emergencias llegaron al lugar y le brindaron atención médica a la recién nacida. A través de un comunicado, el Servicio Integrado de Seguridad de Ecuador dijo que este lamentable acto sucedió el 14 de junio de 2023, cuando se recibió una alerta acerca de: "una bebé recién nacida que fue encontrada por un grupo de ciudadanos, quienes la trasladaron a una oficina ubicada en el sector de Rumipamba en las calles Ignacio San María y La República, norte de Quito".

🔴 QUITO🔴 Una recién nacida fue #encontrada en un #contenedor de basura en el sector de #Rumipamba, al norte de #Quito. El ECU 911 informa que la menor fue trasladada a una casa de salud.

Fuente: @radio_pichincha pic.twitter.com/qwFKVVTxCr — Quito Noticias (@QuitoNoticias1) June 14, 2023

Transeúntes encuentran a bebé abandonada en bote de basura en Quito, Ecuador

Los transeúntes que se comunicaron al servicio de emergencias en Quito, Ecuador, dijeron que se percataron de que la bebé era una recién nacida debido a que aún tenía su cordón umbilical.

En el comunicado de ECU 911 también se especificó que: “Según datos de la persona que llamó, el neonato fue ubicado en el interior de un contenedor de basura y aún tenía el cordón umbilical'".

Cabe señalar que desde el centro operativo del Servicio Integrado de Seguridad de Ecuador, fue que se gestionó la atención necesaria para la bebé que se pudo lograr gracias al trabajo conjunto entre el personal especializado de Cruz Roja Ecuatoriana y de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar con una ambulancia y una patrulla respectivamente para verificar el estado de salud de la bebé recién nacida.

En una primera evaluación, se observó que la bebé se encontraba pálida por lo que debía recibir atención médica primaria para posteriormente trasladarla hasta un hospital para realizar una evaluación más detallada.

#ATENCIÓN : El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recibió la alerta sobre una bebé recién nacida (al parecer de 39 semanas) que fue encontrada por un grupo de ciudadanos en el sector de Rumipamba al norte de Quito.



Según datos de testigos el neonato fue ubicado en el… pic.twitter.com/Z6CuFwtHAa — CENTRO Digital (@radiocentroec) June 14, 2023

Ecuador registra 110 emergencias de menores abandonados en 2023

El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) de Ecuador, reporta que a nivel nacional ha gestionado la atención de 110 emergencias relacionadas con la categoría abandono de niños, niñas y adolescentes. Esto en un periodo de tiempo desede el 1 enero y hasta el 13 de junio de 2023. Lo anterior significa prácticamente un promedio de un caso de abandono de menores al día.

Cabe señalar que el "ECU 911" se ha dedicado a la atención de estos casos junto con los organismos de primera respuesta de Ecuador.