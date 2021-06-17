Rescatan a bebé que flotaba en el río Ganges dentro de una caja

Una bebé fue encontrada dentro de una caja de madera que flotaba en el río Ganges, entre la maleza cercana a la orilla de este sitio localizado en India.

La pequeña, de casi un mes de edad, fue encontrada por un hombre que viajaba en una barca, en el estado de Uttar Pradesh, al norte del país asiático.

Te puede interesar: Albañil gana 47 millones de pesos en la lotería de Argentina

Gullu Chaudhary, el hombre que sacó a la bebé del agua, dijo a medios locales que pudo percatarse de su presencia al escuchar un llanto, cuando estuvo cerca de la caja, notó que una niña estaba en el interior.

Según el testimonio de Chaudhary, varias personas que se encontraban en la orilla del río Ganges habrían escuchado el llanto de la pequeña, pero “nadie dio un paso para ayudar”, solamente él se apresuró a rescatarla. “Cuando abrí la caja de madera, la encontré”, añadió.

Caja que flotaba en el río Ganges incluía detalles sobre nacimiento de la bebé

El interior de la caja estaba forrado con una tela roja y decorada con imágenes de dioses hindúes, además había un horóscopo con la fecha, hora y nombre de la bebé: Ganga, la palabra hindú para nombrar a este río.

|Crédito: Anil Kumar/BBC

Tras sacar a la menor del río Ganges, Chaudhary la llevó a su casa, donde las autoridades la revisaron y posteriormente la trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica, donde se reportó que estaba bien de salud.

Los funcionarios del distrito de Ghazipur, donde la bebé fue rescatada, detallaron a medios locales que el diputado Singh acudió a la casa del barquero para revisar a Ganga y reunirse con el hombre que la vio flotando dentro de la caja.

“Es difícil determinar cuánto tiempo estuvo flotando en el río. El barquero escuchó un sonido que venía de la caja de madera y encontró a la bebé, que se está bien y recibiendo atención médica”, explicó O.P. Singh, oficial de la policía local a agencias internacionales.

Por otra parte, Yogi Adityanath, el ministro principal de la Asamblea Legislativa de Uttar Pradesh, afirmó que el hombre que encontró a la bebé será recompensado con beneficios gubernamentales, incluida una casa, por dar un “ejemplo incomparable de humanidad”. En tanto, los costos de crianza de Ganga serán cubiertos por el gobierno estatal.

Te puede interesar: Revelan video del accidente de teleférico en Italia que dejó 14 muertos

