Abandonan a 2 bebés migrantes en el desierto de Arizona

La patrulla fronteriza de Estados Unidos encontró a dos bebés migrantes que aparentemente fueron abandonadas por polleros en medio del desierto de Arizona.

Las bebés abandonadas son dos hermanas de origen guatemalteco de 14 y 4 meses de edad, informaron las autoridades estadunidenses.

“Se encontró a una bebé de 14 meses y también un bebé de cuatro meses que estaba boca abajo y se encontraba inconsciente”, informó Jesús Vasavilbaso, vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Las autoridades informaron que la bebé recibió atención de emergencia y lograron salvarle la vida, para después trasladarla a un hospital en Phoenix.

Posteriormente las dos hermanas migrantes fueron enviadas a un albergue de la oficina de refugiados en Miami, mientras el gobierno de Guatemala trabaja para reunir a las bebés con una tía en Iowa.

Tenemos el compromiso de educar sobre los riesgos de la #MigraciónIrregular. Una travesía tortuosa que solamente genera víctimas de abandono, abusos, extorsiones y hasta la muerte. Si con este mensaje logramos salvar por lo menos una vida, este esfuerzo habrá valido la pena. pic.twitter.com/zRBe4hiAFl — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 22, 2022

“En el sector de Tucson hemos visto bebés, niños menores de edad que están solos o han sido abandonados en la frontera pero no me acuerdo haber visto un caso como este de un menor de cuatro meses boca abajo inconsciente”.

Tras darse a conocer el caso, las autoridades de Guatemala y activistas alertaron sobre las mentiras de traficantes, quienes separan a los padres de sus hijos asegurándoles que cruzarán separados para evitar ser regresados a México como unidades familiares.

Aumenta número de niños migrantes

La patrulla fronteriza en el sector de Tucson reportó un incremento del 12 por ciento en el cruce de menores migrantes que viajan solos. Tan solo en lo que va de este 2022 se han procesado a 16 mil 258 niños migrantes que quedaron expuestos a peligros.

Save the Children advirtió que los niños migrantes corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades, sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan.

La organización añadió que todas estas situaciones tienen graves consecuencias para la salud mental y bienestar de los niños migrantes.

