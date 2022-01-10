Protestan en Bélgica contra restricciones sanitarias por Covid-19

Miles de personas volvieron a salir a las calles de Bruselas, Bélgica para protestar contra las restricciones sanitarias a causa del Covid-19, a pesar de que la semana pasada, el gobierno belga postergó las nuevas medidas.

Según el recuento final de la policía de Bruselas, durante las manifestaciones, estaban presentes más de 5 mil personas, mientras que los organizadores estimaron la participación de alrededor de 25 mil protestantes.

Durante la protesta, se pidió “libertad”, debido a que el gobierno de Bélgica impuso como medida sanitaria el certificado Covid-19, que es para ingresar a varios lugares de la ciudad.

Las autoridades agregaron que antes de las movilizaciones, se tuvo que arrestar a varias personas durante los controles preventivos, ya que los protestantes tenían posesión de dispositivos pirotécnicos.

Certificado Covid-19 desata manifestación en Bélgica

Hace semanas, Bélgica pidió que las personas muestren un certificado Covid-19 para ingresar a bares, restaurantes y eventos culturales, lo que ha ocasionado varias protestas denunciando lo que llamaron una 'dictadura de las vacunas'.

El pasado domingo, el ministro de Salud, Frank Vandenbroucke, informó que hace un año se pensaba que la vacunación obligatoria contra el Covid-19 no era una buena idea, pero ahora saben que se necesita vacunar al 100 por ciento de la población.

"Ahora, sabiendo que realmente necesitamos vacunar al 100 por ciento de la población, lo cual no era nuestra idea hace un año, pensamos que 70 era suficiente, todavía necesitamos algún tipo de adopción generalizada", comentó ante una conferencia.

Sin embargo, esta idea no fue apoyada por los manifestantes, quienes este domingo portaban banderas en contra de las restricciones sanitarias y las medidas obligatorias.

Por su parte, el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo reaccionó a la manifestación diciendo que todos tienen derecho a protestar, pero hay millones de personas que se vacunan y sí cumplen las restricciones sanitarias.

Además, agregó que el Covid Safe Ticket (CST) o el certificado Covid-19 es una buena forma de permitir que la vida en Bélgica continúe “en un momento difícil”.

“Esto asegura que todavía podamos vivir un poco normalmente. Que podamos comer algo, ir de compras y que los niños puedan ir a la escuela”, finalizó.

